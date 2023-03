À Saint-Gilles, les primaires façonnent le quartier Jacques Franck

Bruxelles-Petits aménagements fait pour le quartier fait par les enfants et association : Less Beton, Heroes for zero, cité des jeunes ©Lucie Ravet

La commune a accepté ce projet et y a apporté son aide en creusant la fosse permettant ainsi de créer les parterres. Les élèves de 5e ont participé en récoltant les débris, creusant et mettant la terre. Un véritable lien, c’est d’ailleurs créé entre les employés communaux et les enfants.

Cette même année, un terrain de pétanque a aussi été installé permettant aux citoyens du quartier de se réunir autour d’une partie de pétanque sous les beaux jours.

Bruxelles-Petits aménagements fait pour le quartier fait par les enfants et association : Less Beton, Heroes for zero, cité des jeunes ©Lucie Ravet

Ce lundi, les 23 élèves de 5e primaire s’y sont remis en creusant de nouvelles fosses pour y mettre plus de plantes. Ils ont aussi rajouté un jeu, qu’ils ont choisi eux-mêmes, des troncs d’arbre en provenance du parc de Forêt et une petite terrasse.

Mariana à pu améliorer elle même la place devant son école ©Lucie Ravet

Mais les élèves ne font pas que planter et poncer. Derrière les ateliers pratiques se cache un projet plus théorique. Ils ont pu participer à plusieurs ateliers, sur le cycle de l’eau ou l’architecture. La formule semble bien fonctionner à en juger par les retours des enfants comme ceux de Mariana, Chahenaze, Jennifer et Chaimaa toutes quatre ravies de mettre la main à la pâte et déjà bien consciente de l’importance de verduriser ses espaces.

Bruxelles-Petits aménagements fait pour le quartier fait par les enfants et association : Less Beton, Heroes for zero, cité des jeunes ©Lucie Ravet

Chacun des trois associations a pu apporter son expertise (Mobilité, Urbanisme et cohésion sociale). Mais elles aimeraient aller plus loin. “On va écrire une lettre au bourgmestre avec toutes les demandes qui n’ont pas été retenues dans ce projet, nous explique Sophie Feyder, d’Heroes for Zero, la place des Héros a un véritable potentiel”. L’un de ses souhaits serait que cette place rejoigne le trottoir d’en face, fermant ainsi la rue, et créant une petite place pleine de vie.