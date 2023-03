Des chauffeurs accusent la STIB de “discrimination selon l’état de santé”: “Ils nous usent sans aucune considération”

Oliver Rittweger de Moor, également représentant du personnel, n’est pas seul dans ce cas. D’autres conducteurs et conductrices de bus voient leurs aménagements horaires contestés. Deux dispositions nouvelles sont pointées : un mi-temps médical limité à 1 an et des aménagements horaires pour raison de santé limités à 3 fois 3 mois. Cette conductrice, la cinquantaine, a été engagée en 2018. “En 2019, je suis victime d’un accident de la route”, se souvient-elle. Depuis, plusieurs de ses vertèbres sont vissées. “Mais un jour, je me réveille : je ne sens plus mes bras”. Elle passe sur le billard. “J’ai pris 20 ans dans la tronche. Quand je cuisine, je dois faire des pauses”. Elle revient au volant à temps plein après 14 mois de congé médical. “Mais ça n’allait plus. J’ai dû dire stop : parfois, c’est comme ne plus avoir de bras”. On imagine les risques pour les passagers. Seconde opération. Second congé de près d’un an. Et reprise sur mi-temps médical. “On m’a prévenue : ça ne sera possible que durant 1 an”. Au premier avril 2023, cette conductrice est face au même dilemme qu’Oliver : “reprendre à 100 % ou passer en congé maladie. On m’a même dit que je pouvais chercher autre chose”. Ce qu’elle cherche surtout, c’est que son employeur reconnaisse sa maladie. “Mon neurochirurgien, il en a marre de leur paperasse”.

Oliver Rittweger de Moor et son avocate Leïla Lahssaini accusent la STIB de discrimination selon l'état de santé. ©Julien Rensonnet

guillement Je veux continuer à travailler à mi-temps. Si je reste chez moi, j'aurai 100 ans demain.

Oliver Rittweger de Moor a introduit une requête en cessation pour “prolonger mon mi-temps médical”. Ce 13 mars, alors qu’il a convoqué la presse, son avocate a reçu la nouvelle que la STIB accepte “exceptionnellement” cette prolongation. “Mais la situation médicale de mes collègues est parfois bien plus grave que la mienne”. C’est le cas de cette autre conductrice, la soixantaine. “Mon spécialiste assure que je pourrais prétendre à 100 % d’invalidité”, confie-t-elle en décrivant des douleurs musculaires générales et permanentes. “Mais je veux continuer à travailler à mi-temps. Si je reste chez moi, j’aurai 100 ans demain”. La STIB est inflexible : au 1er juillet, plus de mi-temps médical ni d’horaires aménagés. “Mais je suis dans le tôt depuis plusieurs années. Moi, je roule mieux le matin, jusqu’à 14h”. Un planning que la hiérarchie refuse désormais. “Mais grâce aux collègues du dépôt, j’y arrive encore plus ou moins”.

Biorythme inversé

Autres victimes de ce règlement : deux chauffeurs de bus habitués aux shifts nocturnes depuis près de 30 ans. “Vivre la nuit, c’est mon biorythme. C’est génétique, c’est chronique”, assure le premier. “Mon grand-père était comme ça, mon oncle aussi, et maintenant ma fille. Je ne vais jamais au lit avant 5h du matin. Quand je rentre à 1h après le service, je peux me mettre à peindre un mur”. Son collègue ne décolère pas. “Au début de Noctis, ils étaient bien contents qu’on accepte. Ça m’a coûté un mariage, j’ai pas vu mes enfants. Et après 25 ans à bouffer de la merde, du jour au lendemain, je dois rouler dès 6h du matin ! C’est pas jouable : le spécialiste du sommeil assure que mon biorythme s’est inversé. Pourtant, la STIB exige que je m’inscrive dans les semaines construites sur 4 plages horaires différentes”. Tout chauffeur de bus STIB voit en effet ses semaines organisées selon 4 journées planifiées en shifts débutant plus ou moins tôt, milieu de journée et tard. “Ça change chaque jour, c’est épuisant”.

guillement Au début de Noctis, ils étaient bien contents qu'on accepte. Ça m'a coûté un mariage, j'ai pas vu mes enfants. Et après 25 ans à bouffer de la merde, du jour au lendemain, je dois rouler dès 6h du matin!

Tous ces travailleurs s’unissent donc pour demander de la souplesse à la STIB dans ces aménagements raisonnables du temps de travail. Qui, à les en croire, fonctionnaient sans problème jusqu’à octobre 2022. “Ces aménagements concernent 125 agents en mi-temps médicaux. Une proportion ridicule à l’échelle des 10.000 travailleurs de la STIB, ses 3.000 chauffeurs de bus et 1.500 de tram”, pointe le représentant du personnel. “La STIB, ce n’est pas un petit indépendant. Limiter les aménagements, c’est clairement de la discrimination. C’est indéfendable”. Son avocate Leïla Lahssaini embraye : “Selon le code du travail, l’employeur doit faire tout ce qu’il peut pour réintégrer ses travailleurs et, le cas échéant, trouver un poste adapté à leur état de santé. Le refus d’aménagement est discriminatoire puisque la médecine du travail le prescrit”. Et de s’étonner : “Ce qui interpelle, c’est que la STIB, en tant qu’employeur public majeur, endosse un rôle d’exemplarité. Or, nous n’avons reçu aucune explication des ressources humaines justifiant l’impossibilité pour mon client de travailler à mi-temps”.

”150 à 200 licenciements liés aux absences”

Le cas de ce dernier chauffeur est à ce titre emblématique. Alors qu’il “remontait la pente” après une dépression grave, il a dû prendre la porte après une quinzaine d’années au volant. “J’ai connu des situations très compliquées dans ma vie privée”, témoigne-t-il sous couvert d’anonymat pour garder toutes ses chances à l’embauche. “Mon médecin, la médecine du travail et ma mutuelle m’ont donné leur accord pour une reprise à mi-temps. Je m’apprêtais. Les RH m’avaient prévenu que j’avais droit à 1 an à mi-temps maximum. Mais juste avant mon retour, j’ai reçu un coup de téléphone : j’étais viré pour absentéisme fréquent”. Ce travailleur est victime du “facteur Bradford”. C’est la 3e mesure que les STIBiens témoignant ce 13 mars dénoncent : il s’agit d’un coefficient qui mesure l’absentéisme sur 12 mois courant en fonction du nombre de périodes. “Il frappe sans distinction de cas”, déplore Oliver Rittweger de Moor. Selon cette formule “contre l’utilisation de laquelle luttent les syndicats de la STIB”, il vaut mieux être absent une fois 10 jours que 10 fois 1 jour. “On est convoqué pour un entretien d’absentéisme après 3 absences sur 12 mois”. Un second entretien intervient dès la prochaine absence pour raison de santé. D’où “une culpabilisation et de la pression, qui poussent des agents à travailler malades”. Oliver Rittweger de Moor estime les licenciements abusifs sur base du facteur Bradford à “150 à 200 cas” à la STIB. “Et 3.000 travailleurs sont concernés par ces entretiens d’absentéisme”. Là aussi, le risque sécuritaire pour les passagers est pointé. “Et en cas d’accident ?”

guillement Chez Audi Brussels, c'est toujours la médecine du travail qui décide. C'est interpellant, qu'une multinationale respecte la médecine du travail et pas la STIB.

Pas de doute pour Oliver Rittweger de Moor : cette rigidité nouvelle du règlement de travail correspond à l’arrivée d’un nouveau responsable des ressources humaines. “Oui, on a un nouveau directeur RH qui est à la base de ces discriminations. Interpellé depuis des mois par les syndicats, il ne veut rien entendre. Il répond que la STIB fait mieux que certaines entreprises, qui n’autorisent le mi-temps médical que 6 mois. C’est vrai. Mais moi, je suis peiné de voir que la STIB fait moins pire que le TEC”. Et de tacler : “Chez Audi Brussels, c’est toujours la médecine du travail qui décide. C’est interpellant, qu’une multinationale respecte la médecine du travail et pas la STIB”. L’homme en tient pour preuve des documents émanant de l’organe indépendant Cohezio qui mentionnent clairement que ses évaluations de santé sont désormais des “recommandations et propositions”. Sur ces formulaires, le médecin “ouvre désormais le parapluie” des “directives 2022 de la STIB”. Un chauffeur ricane : “ce sont des pantins de la direction”. Principales victimes : les conducteurs et ouvriers des ateliers souffrant de troubles musculosquelettiques, d’apnées du sommeil, d’hypertension, les prestataires nocturnes et les malades de burn-out.

La STIB en profite-t-elle pour se débarrasser de façon détournée de collaborateurs expérimentés dont la charge salariale pèse sur ses budgets ? “Ils nous dégagent pour prendre des nouveaux qui coûtent moins cher”, accuse sans ambages ce chauffeur.” Ils nous usent sans aucune considération”, ajoute un second. Oliver Rittweger de Moor ne dit rien d’autre : “On est convaincu que ces pressions et licenciements cachent une volonté de rajeunir le cadre, oui. Car un nouveau travailleur coûte moins cher pendant 8 ans”. Et son collègue de railler : “La STIB est Top Employer 2023: on se demande bien d’où ça sort”.

”On ne tape pas sur les doigts des collaborateurs”

À la STIB, on ne se prononce pas “sur les cas personnels”. Mais une porte-parole argue que, “comme de nombreuses entreprises, la STIB met en place une gestion de l’absentéisme”. Le principe chez le gestionnaire du réseau bruxellois est, “lorsque quelqu’un est souvent absent, d’aller à la rencontre de cette personne pour mieux comprendre ce qui se passe”. Il peut s’agir de maladie, “mais aussi d’un conflit avec un responsable, un collègue, ainsi que de problèmes personnels, familiaux…” A en croire la STIB, une solution peut alors être recherchée au sein du service concerné. “S’il s’agit de problèmes personnels, nos conseillers sociaux internes ou externes peuvent prendre le relais”. En tout cas, “il ne s’agit jamais de taper sur les doigts d’un collaborateur”, mais plutôt de “veiller au bien-être des travailleurs et, in fine, à la qualité du service aux voyageurs”.

Les travailleurs rencontrés parlent de “150 à 200 licenciements dus au coefficient Bradford". “Le licenciement, c’est le tout tout tout dernier recours”, assure la porte-parole de la STIB. Qui ajoute que “Bradford est utilisé dans d’autres entreprises et qu’il permet de faire le suivi des absentéismes, suivre la personne, mais aussi repérer des moments, des endroits, des services où l’absentéisme est récurrent”. Et tenter d’y remédier.

"L'objectif final: reprendre à temps plein"

3.000 collaborateurs de la STIB seraient concernés par ces convocations de suivi des absentéismes. “Si c’était un tel problème, la STIB serait submergée de plaintes”, défend la porte-parole. “Or, en 15 ans, nous n’avons reçu que 8 dossiers de discrimination concernant l’état de santé”.

Si la porte-parole ne se prononce pas sur l’existence d’un régime horaire aménagé de maximum 3 fois 3 mois pour raison de santé, elle explique que le mi-temps médical limité à un an se justifie par son objectif transitoire. “Le travailleur reprend progressivement. Mais l’objectif final est de reprendre à temps plein. Si au bout de cette période transitoire, il ne peut effectivement repasser à 100 %, alors il faut trouver une solution. Cela peut passer par une autre fonction car ça peut signifier que le travailleur n’est plus capable de remplir sa fonction”. Et d’expliquer que l’accompagnement se fait “au cas par cas”. Et de terminer : “pour certaines fonctions, comme la conduite, le mi-temps est très difficile à mettre en place”.