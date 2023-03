La prime énergie à destination des entreprises disponible dès aujourd’hui

Outre le code Nace TVA, d’autres critères d’éligibilité entrent en compte pour pouvoir avoir accès au dispositif d’aide. “L’un des principaux critères est celui du chiffre d’affaires de 2022 de l’entreprise qui doit être au minimum de 50 000 euros si elle possède une unité d’établissement (75 000 euros si deux unités, 100 000 si au moins trois unités d’établissement)”, détaille le cabinet de la secrétaire d’État. “La liste des conditions à respecter pour obtenir la prime peut être consultée sur le site de Bruxelles Économie Emploi.

Concrètement, le montant de la prime atteint 30 % des surcoûts en gaz et en électricité subis en 2022 par rapport à 2021, plafonnés à 50.000 € si l’entreprise est active dans un secteur dit sensible énergétiquement ou à 100.000 € si l’entreprise est active dans un secteur dit très sensible énergétiquement.

L’administration pourra prendre en compte jusqu’à six compteurs EAN différents pour l’octroi de la prime compensatoire (trois pour l’électricité, trois pour le gaz), ce qui permet de prendre en compte les entreprises qui disposent de plusieurs unités d’établissements.

”Pour demander la prime, une entreprise doit disposer des factures de décompte couvrant l’année 2021 et des factures de décompte couvrant toute l’année 2022 pour le gaz et/ou l’électricité, pour toutes les unités d’établissement.

Il existe donc trois cas de figure, liés au moment de réception des factures de décompte : l’entreprise qui dispose de l’ensemble de ses factures de décompte couvrant l’année 2022 peut introduire sa demande dès à présent ; l’entreprise qui est facturée annuellement et qui reçoit ses factures de décompte entre la mi-mars et le 30 juin peut introduire sa demande quand elle dispose de l’ensemble de ses factures de décompte ; l’entreprise qui est facturée annuellement et qui reçoit ses factures de décompte entre le 1er juillet et le 31 décembre pourra demander à Sibelga, à partir du 1er juillet, des factures couvrant toute l’année 2022 de manière anticipée. Dès réception de ces factures, elle pourra introduire sa demande de prime.

”Deux autres primes seront bientôt disponibles afin d’aider les entreprises à investir dans des équipements moins énergivores”, annonce encore le cabinet Trachte.