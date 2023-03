Le SLFP maintient son préavis de grève, les pompiers bruxellois mèneront de nouvelles actions : “il est hors de question d’abandonner le combat”

”Ils veulent continuer les actions. Pour eux, il est hors de question d’abandonner le combat sur deux dossiers spécifiques : les conditions de pension à 67 ans – ils ne veulent pas en entendre parler – et l’engagement d’effectifs. Les agents opérationnels ne comprennent pas que, malgré le fait qu’ils exercent un métier pénible, ils doivent travailler jusqu’à 67 ans, ils ne bénéficient d’aucun aménagement de fin de carrière.”

Le SLFP n’est ici pas suivi par les syndicats socialiste (CGSP) et chrétien (CSC). Pourquoi “Il faut leur poser la question”, rétorque Eric Labourdette, qui subodore à peine la mainmise du PS sur la non-action de la CGSP. “C’est politique. La CGSP est verrouillée par le PS… De nombreux délégués locaux ont demandé à leurs permanents pour pouvoir participer à notre AG ce matin. Leur hiérarchie n’a pas voulu. Quant à la CSC, elle n’a même pas répondu… Donc, on avait des affiliés CSC et CGSP à l’assemblée générale mais pas les délégués… “

Demain, les syndicats rencontrent de nouveau la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden. “Nous allons élaborer un calendrier. On se dirige vers deux réunions par mois jusqu’aux vacances.” Pour le syndicaliste, la ficelle est grosse. “La technique est simple : faire traîner les choses jusqu’aux “affaires prudentes”, autrement dit la période préélectorale durant laquelle il ne se passera plus rien.”