Les 70 demandeurs d’asile installés dans le futur Centre national de crise refusent de quitter les lieux

Illustration picture shows the requisition of a public building to offer solidarity accommodation to the fifty or so asylum seekers currently without housing solutions (following the evictions from the canal and the Allee du Kaai), in Brussels, Monday 13 March 2023. This occupation action aims to offer an emergency solution and to force the government to respect its obligations. BELGA PHOTO HATIM KAGHAT

Les occupants et leurs avocats n’ont pas encore été informés d’un éventuel ordre d’expulsion et la situation sur le terrain est calme pour le moment. La police fédérale est présente et bloque tout accès possible au bâtiment. Les avocats ont entamé une procédure pour obtenir un accès libre de nourriture, matériel et personnes.

Le collectif de citoyens solidaires et les demandeurs d’asile réclament des places dans le réseau d’accueil de Fedasil et l’activation du plan national de crise afin que tous les demandeurs d’asile reçoivent l’accueil auquel ils ont droit. Pour mémoire, ces mêmes demandeurs d’asile avaient été délogés, vendredi en fin de journée, du bâtiment qu’ils occupaient sur l’avenue du Port.

Plus tôt dans la journée, la commune de Saint-Josse-ten-Noode a annoncé avoir convoqué une réunion réunissant les services de police, la Régie des Bâtiments et Fedasil. Emir Kir affirme vouloir faire en sorte que les responsabilités qui incombent à chacun puissent être prises. “La gestion de l’accueil est une compétence fédérale, le bien occupé appartient au Fédéral et nous voulons bien aider à sortir de l’impasse”, explique le bourgmestre. “La question du ravitaillement des personnes à l’intérieur doit être tranchée rapidement, de même que la situation des personnes qui devront en sortir et être relogées si elles entrent dans les conditions. Sans cela, c’est une chaîne sans fin que nous n’avons pas à subir”, a précisé le bourgmestre de Saint-Josse.