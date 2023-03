Les restaurants San Daniele (Ganshoren) et Win in the City (Jette) perdent leur étoile, leurs chefs réagissent

C’est avec ces mots que l’équipe du restaurant ganshorenois le San Daniele a annoncé la perte de son étoile, qu’il avait conquise en 2004. Même sort pour le restaurant Wine in the City de Jette. Ses patrons ont également réagi sur les réseaux sociaux.

”Il y a quelques années, plus précisément en novembre 2016, Wine in the City était couronné d’une étoile Michelin ! Incroyable récompense pour une enseigne qui au départ de sa création ne pensait même pas faire de repas… Quelques jours après la cérémonie, un certain Herman Dedapper (philosophe et restaurateur bruxellois connu des amateurs de vins) m’interpellait en me félicitant ! Et surtout pour m’avertir que le célèbre guide ne nous avait pas donné cette étoile mais juste prêté celle-ci ! Nous avons gardé cette vision chaque jour en tête ! Cette année le guide nous a repris cette étoile… Ce sera fort probablement un tournant pour Wine in the City, qui en a connu bien d’autres ! Trois années de travaux sans accès, deux années de Covid et maintenant cette nouvelle…”

Le chef du restaurant Win in the City à Jette, qui vient de perdre son étoile. ©DR

Le chef de l’établissement jettois Eddy Münster a tenu à remercier ses équipes et les personnes qui ont permis à son restaurant de tutoyer les sommets pendant quelques années. “Je tiens évidemment à remercier mon équipe actuelle pour le travail accompli chaque jour ! Et évidemment mes anciens collaborateurs des années précédentes. Je tiens également à remercier Isabelle mon épouse et bras droit, Arnaud qui abattent un travail énorme dans une certaine ombre, ma famille et mes proches d’être toujours présents.”

Le Guide Michelin a par ailleurs décerné une deuxième étoile au Bozar Restaurant.