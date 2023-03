Un deuxième restaurant étoilé à Bruxelles : le Bozar Restaurant de Karen Torosyan

À lire aussi

"Je suis arrivé en Belgique il y a 25 ans, je ne parlais pas un mot de français. (...) Tout est possible. Rêvez et faites-nous rêver", a-t-il lancé à ses confrères réunis pour la grand-messe de la gastronomie. Il a ensuite dédié sa deuxième étoile à son entourage, et à André Martini, qui le dirigea vers la haute gastronomie, au chef Jean-Pierre Bruneau, puis à David Martin. "C'est le premier qui a cru en moi, qui m'a mis sous la lumière, qui m'a accompagné. On a accouché de ce bébé ensemble."

"Je mesure la chance que j'ai, c'est un des plus beaux jours de ma vie", a-t-il conclu visiblement ému.

Bruxelles compte désormais quatre restaurants doublement étoilés : "La Paix", "La Villa Lorraine by Yves Mattagne", "Le Chalet de la Forêt" et "Bozar Restaurant". Deux établissements de la capitale, "Barge" dans le centre-ville, qui s'est également vu décerner une étoile verte, et "Humus x Hortense" à Ixelles (qui détenait déjà l'étoile verte) ont, eux, obtenu leur premier macaron.