Les pompiers ressortent bredouille de leur rencontre avec la ministre de l’Intérieur : “je ne sais pas comment on va les calmer”

“Je ne sais pas comment on va les calmer.” Voici comment le permanent SLFP Eric Labourdette résume la rencontre entre les syndicats des pompiers et la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden organisée hier matin. “Refinancement des zones de secours, aménagements fins de carrière et pensions, il n’y a rien. Ça sera niet de la part du gouvernement fédéral”, déplore-t-il.