Région bruxelloise : les prochains contrats de quartier cibleront l'emploi et l'audit énergétique

Depuis 1994, la Région bruxelloise dispose des contrats de quartier, un outil de revitalisation urbaine devenu durable en 2010. Chaque année, elle lance un appel à candidatures auprès des communes pour définir les nouveaux périmètres éligibles.

Cette politique œuvre à renforcer les zones urbaines les plus précarisées de la Région-capitale pour répondre à des besoins jugés cruciaux en matière de logements, de réhabilitation d'espaces publics, de création d'infrastructures de proximité, d'amélioration de l'environnement et de la cohésion sociale. Ces contrats soutiennent aussi certaines activités économiques ou commerciales et intègrent une dimension environnementale.

La 14e série (2023-2028/2031) de ces nouveaux quartiers qui bénéficieront de subventions régionales vient d'être activée. Dans l'élaboration de leur candidature, les communes devront répondre aux objectifs de "Territoire zéro chômeur" - notamment par la réalisation d'un cadastre des emplois/activités manquantes du territoire et une réflexion sur la manière d'aider à la mise à la mise à l'emploi concrète-; et d' "Audit énergétique", en proposant une méthodologie notamment en lien avec la stratégie de rénovation énergétique Renolution.

La totalité des budgets alloués aux opérations socio-économiques sera consacrée à ces deux thématiques.

Dans l'analyse des dossiers, Urban.brussels sera attentif au périmètre proposé, en particulier par rapport aux indicateurs concernant le nombre de chômeurs longue durée, et aux indicateurs portant sur l'emploi et la formation en général.

Les communes auront jusque fin mai pour introduire leur candidature. Plusieurs étapes seront nécessaires avant d'attribuer la nouvelle série d'ici la fin de l'année.