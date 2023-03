Six semaines pour une réponse à un mail, le service de demande de nationalité est débordé à Anderlecht,  : “pas de solution miracle” en perspective

En effet à la commune on balade Carmela entre les mails et les standards téléphoniques sans lui apporter de réponse. “J’ai demandé ce que je devais faire. on m’a répondu : attendre.” Le problème c’est que pour sa demande, il lui faut son certificat de naissance italien. Certificat qui a une durée de vie limitée à quelques mois. Carmela risque donc de devoir redemander son certificat italien si Anderlecht traîne trop. Autant dire que les élections risquent de lui passer sous le nez.

Même son de cloche pour Mohammed, lui aussi en Belgique depuis 50 ans. Ce marocain souhaiterait obtenir la nationalité belge pour facilité ses voyages à l’étranger pour son business de voitures. Pour les deux Anderlechtois, impossible de prendre un rendez-vous ou d’avoir une simple réponse. Et pour cause, le service et complètement saturé.

L’échevine en charge de la Population Fabienne Miroir (PS) le reconnaît : “les rendez-vous sont bookés pendant six mois. Le site de la commune n’autorise la prise de rendez-vous que pour les 90 jours suivants. Automatiquement, cela bloque.”

Six semaines pour obtenir une réponse par mail

La problématique dépasse la simple prise de rendez-vous. Lorsqu’un Anderlechtois contacte la commune pour un rendez-vous, on lui demande d’envoyer un mail. Mais là aussi, ça bloque. “On a environ 900 mails de retard. Et on en reçoit environ 100 par jour. Il faut compter qu’un mail ce n’est pas “rendez-vous ou pas rendez-vous”. On essaie de faire en sorte que les demandeurs aient tous les papiers en ordre le jour où ils viennent.” Bref comptez au minimum six semaines pour obtenir une réponse par mail.

Comment en est-on arrivé là ? Coupes budgétaires selon l’échevine. “On était quatre dans ce service. À cause des départs non remplacés où des mutations, on a dû renforcer le service des naissances parce qu’ici, on a des délais légaux à tenir, ce qui n’est pas le cas pour les demandes de nationalité”. Résultats : deux agents seulement pour gérer l’ensemble des demandes de nationalité. Et ce n’est pas un poste très convoité pour de mutation en interne.

”Je demande depuis des semaines une réunion en urgence avec la tutelle régionale (qui surveille les comptes d’Anderlecht et lui demande des efforts budget, NDLR)”. Ce mardi en collège, Fabienne Miroir demandera que les priorités d’embauche se fassent pour le service Population. “Il n’y a pas de solution miracle, il faut des agents.”