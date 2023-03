Solution de logements trouvée pour les demandeurs d'asile à Saint-Josse : les occupants seront relogés à plusieurs endroits, annonce Rudi Vervoort

Cette solution permet une évacuation volontaire du bâtiment pour reloger ces personnes, selon le chef du gouvernement bruxellois, qui précise avoir pris cette initiative en contact avec le ministre Maron (Action sociale) et le bourgmestre Emir Kir, et en bonne collaboration avec la secrétaire d'État fédérale à l'Asile et la Migration Nicole de Moor.

Bâtiment du futur centre de crise national occupé par des demandeur d'asile, à Saint-Josse

Dès aujourd'hui, proposition est faite aux occupants pour que 17 d'entre eux soient pris en charge par le Samusocial, 34 dans un bâtiment encadré par le comité des réfugiés (Umbrella Refugee Comitee & Ukrainian Voice Refugee Comitee) et 14 autres dans des occupations temporaires de la Région bruxelloise. Ces prises en charge sont coordonnées par Bruss'help. Les personnes concernées seront ensuite prises en charge au plus vite par Fedasil.

Le cabinet Vervoort rappelle aussi que les 27 personnes qui occupaient le pont de Molenbeek et qui ont été enregistrées par cette commune, mais qui étaient absentes lors de l'évacuation, ont reçu une invitation de Fedasil et seront prises en charge cette semaine.