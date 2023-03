Cinq suspects arrêtés dans une affaire de trafic de cannabis

Rebelote quelques instants plus tard. Une nouvelle personne passe le pas de la porte du dealer. Elle se fera interpeller en possession de cannabis.

Les agents finissent par perquisitionner le domicile du dealer où ils retrouvent une petite 41 grammes de Marihuana et 63 grammes de résine de cannabis. Ils découvrent également six GSM, un scelleur sous vide et une balance de précision. Trois autres suspects seront aussi interpellés

Au final seulement 4 des 5 personnes arrêtées ont été mises à disposition du parquet. Elles ont été relaxées après audition. “L’enquête est en cours,” conclut la zone de police.