Forest approuve son budget 2023 : le poids de la tutelle se fait sentir

Comme nous l’avions annoncé, la commune augmente ses centimes additionnels au précompte immobilier de 3120 à 3990. (Pour rappel, une partie du précompte revient à la Région. Le reste part notamment dans les poches de la commune. Cette partie est calculée avec les centimes additionnels : cent centimes additionnels signifient un euro de plus pour chaque euro de taxe régionale.) Une prime BeHome, à destination des propriétaires occupants, compensera en partie, voire en totalité, cette hausse. D’un montant de 200 euros, c’est la plus haute prime de ce genre en région bruxelloise.

Coté investissement, c’est le calme plat. La tutelle encadre la moindre dépense puisque la commune et sous plan financier et doit revenir à l’équilibre pour 2024. On poursuit donc simplement les chantiers déjà engagés comme le projet de réaménagement de l’Abbaye ou les travaux de l’hôtel de Ville. Quelques nouvelles interventions sont quand même programmées comme une plaine de jeux au parc de Forest ou l’amélioration des performances énergétiques des écoles.

“On fait peser tout l’effort sur le contribuable”

Du côté de l’opposition, le MR et Défi se rejoignent : “on fait peser tout l’effort sur le contribuable. Marc Loewenstein (Défi) accuse une petite magouille de la commune pour réussir à présenter un budget à l’équilibre. “Il y a un déficit de 2,6 millions qui est compensé par des prélèvements. Je ne sais même pas si ce sera validé par la tutelle.” La commune a en effet piocher dans les subsides des contrats de quartier estimant qu’une partie d’entre eux devait servir à financer le personnel et les frais de fonctionnement. Forest a également inscrit au budget une subvention pour la pandémie reçue de la Cocom un peu tardivement et qui n’a pas été dépensée. “On est obligé de le mettre dans nos recettes puisque nous l’avons perçu mais la Cocom pourrait nous demander de lui rendre,” note l’échevin des Finances. Dans le cas ; le budget passerait en négatif.

Marc Loewenstein déplore également un nombre d’agents supérieurs à ce qui est préconisé. “Notre cadre définit un effectif de 780. Nous sommes à 803. Et malgré des économies sur le personnel, les frais de personnel continuent d’augmenter (notamment à cause des indexations de salaire). Au final, si l’on prend les budgets cumulés, on arrive à presque 10 millions de déficit. Près de 17 millions d’euros de recettes supplémentaires sont mis sur le dos les citoyens et entreprises pour éponger le déficit communal.”

”Un effort de 8 mois par rapport au budget 2022”

Au MR, Cédric Pierre De Permentier s’agace comme son homologie Défi de voir “des efforts trop tardifs sur la maîtrise des dépenses de la commune. Cela fait des années que l’on alerte. Finalement ce sont les Forestois et les entreprises qui payent l’absence d’effort de ce collège depuis des années.” En effet une nouvelle taxe sur les parkings des sociétés devrait renflouer un peu les caisses forestoises. Une exonération est toutefois prévue si les places sont mises à disposition des riverains.

Pour le PTB, les citoyens vont aussi être trop impactés notamment par une augmentation programmée de recette des amendes et taxes. Simon de Beer, la solution se trouverait dans une plus grosse contribution des entreprises. “La taxe sur les parkings c’est 300.000 euros. L’augmentation du PRI c’est 11 millions. Il y a des ordres de grandeurs qui ne tiennent pas.”

Défi terminera sur une note positive et conclut tout de même en félicitant le collège Ecolo-PS pour sa présentation du budget 2023 en mars (2023), “C’est un effort de 8 mois par rapport au budget 2022, qui a été adopté 14 novembre 2022 et qui a été rendu exécutoire le 29 décembre 2022. Mais c’est leur seul effort. “