Les hôpitaux publics bruxellois sous la menace d’une grève

La première réunion a lieu le 22 mars prochain. Objectif : aboutir à un accord pour la fin du mois d’avril. Ce qui n’empêche pas le dépôt du préavis de grève. “Il s’agit de maintenir la pression. Nous sommes trop habitués aux pratiques du comité C (qui regroupe syndicats et directions des hôpitaux publics bruxellois lors des négociations, NdlR), les groupes de travail n’aboutissent jamais.”

Pour mémoire, les syndicats actent que la confiance est rompue entre la base et le comité C. ” Les travailleurs ne sont plus respectés, le personnel soignant déserte petit à petit le secteur public, les patients ressentent la tension et la souffrance des travailleurs. Depuis la mise en place des réseaux, le comité C, actuellement présidé par Julie Fiszman (PS), semble ne plus vouloir assumer son rôle de gestionnaire du réseau public Iris.” Pour mémoire, la faîtière Iris exerce une mission de tutelle sur les principales décisions des hôpitaux de réseau : le plan d’établissement de l’hôpital, son plan financier, son budget, ses marchés publics au-delà d’un certain montant, ses règlements de personnel, ses conventions avec les partenaires de soins et la désignation de son directeur général.

”De cela il ne reste quasi plus rien. Les hôpitaux Huderf, Bordet sont abandonnées à leur sort par le Comité C au sein du réseau du l’HUB. Comité C qui ne prend plus aucune décision et laisse chaque hôpital se gérer à sa guise. Ce qui donne un résultat désastreux en termes d’homogénéité des règles dans nos institutions publiques.” Pire, dénonce le front commun syndicat, “cette concurrence au sein même du réseau Iris amène une surenchère au détriment des finances publiques et des travailleurs. Des protocoles locaux sont signés sans que la faîtière Iris n’en soit avertie, son rôle de régulateur est totalement inopérant. Les protocoles signés à la faîtière Iris ne sont pas respectés, ni appliqués, son pouvoir de contrôle est inexistant.”