Trois hommes condamnés à 36 et 40 mois de prison pour trafic de cocaïne

Le premier est un jeune Nigérian qui avait été arrêté le 7 décembre alors qu’il revenait de Punta Cana, en République dominicaine. L’homme a été emmené à l’hôpital pour subir un scanner. Cet examen a révélé qu’il avait ingéré 1,75 kilogramme de cocaïne sous forme de boulettes. Le jeune homme a affirmé séjourner dans un centre d’accueil pour réfugiés en Italie avant d’être expulsé. Il aurait par la suite accepté de transporter de la drogue pour gagner de l’argent afin de pouvoir louer un appartement.

Le deuxième est un Néerlandais, arrêté le 13 novembre, il revenait de Curaçao. Les policiers ont découvert un kilogramme de cocaïne caché dans ses sous-vêtements. L’homme a expliqué être sans emploi et ne bénéficier d’aucune allocation en raison d’une condamnation antérieure pour des faits similaires. Il espérait gagner assez d’argent pour pouvoir prendre soin de son enfant né il y a quelques mois.

Le troisième est de nationalité chilienne. Il avait atterri le 19 novembre et revenait de Madrid avec dans ses valises, pas moins de sept kilogrammes de cocaïne dissimulés dans des emballages alimentaires. Il a déclaré aux agents avoir besoin d’argent pour financer ses études et acheter de la nourriture pour sa mère et lui. Selon son avocat, il est infecté par le VIH et suit un traitement coûteux.

Le Nigérian et le Chilien ont été condamnés à 36 mois d’emprisonnement alors que le Néerlandais écope d’une peine de 40 mois de prison.