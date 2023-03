Les élèves de l’école Joli-Bois plantent une microforêt urbaine : 720 nouveaux arbres dans le parc de la résidence Roi Baudouin

L’organisation SOWoods (littéralement “semer des bois”), spécialisée dans l’implémentation de microforêts en zone urbaine explique que l’objectif est de “recréer des petits espaces forestiers en ville pour ramener de la biodiversité. Pour réussir cela, nous utilisons la méthode Miyawaki (botaniste japonais) : en plantant de quinze à trente espèces indigènes différentes, les arbres poussent plus vite et accueillent plus de biodiversité qu’une pelouse. Résultat, la microforêt s’autogère au bout de deux ans et arrive à maturité en vingt ans seulement.”

©D.R.

Le Président du CPAS, Philippe van Cranem se réjouit de l’initiative : “C’est juste génial pour les familles du quartier et les résidents du home qui vont en profiter et pour les jeunes qui participent à la plantation. Personne n’est dupe quant à l’importance de replanter des arbres en ville pour lutter contre le réchauffement climatique. Notre devoir est de proposer et de réaliser ce type de projets. Et on peut d’ores et déjà vous dire qu’au vu de l’enthousiasme que cela suscite, il y en aura encore beaucoup d’autres.”

©D.R.

”C’est un retour aux sources pour l’école de Joli-Bois amenée à planter un… joli bois”, s’amuse l’échevine de l’Enseignement, Françoise de Callataÿ. “Cela ne me surprend pas car l’école est très active dans son engagement sociétal. Elle organise prochainement une marche parrainée afin de récolter des fonds en faveur des sinistrés des tremblements de terre en Turquie et en Syrie. L’idée a immédiatement obtenu l’adhésion des enseignants et des élèves.”