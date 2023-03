Opération de lutte contre le trafic de drogue : la zone de police Bruxelles Nord procède à 15 perquisitions et 6 arrestations

Les plaintes des riverains ont été entendues. Après avoir reçu plusieurs signalements concernant le trafic de stupéfiants au niveau de la rue Saint-François à Saint-Josse, la zone de police Bruxelles Nord a monté une opération ce mardi 14 mars. En amont, une enquête avait permis “d’indentifier les individus impliqués dans le trafic de stupéfiants et de préciser les rôles de chacun dans la vente de marijuana et de cocaïne dans ce quartier,” précise la zone dans un communiqué. Ce mardi, 15 perquisitions ont été menées. Elles auront permis d’interpeller 6 suspects et de saisir 1,4 kg de cocaïne, 2,3 kg de cannabis, 120 g de haschisch et 50 000 € en cash. D’autres zones de police et la police fédérale étaient venues en renfort