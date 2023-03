Voici les plans de la région pour l’étang de baignade de Neerpede

Neerpede étang baignade ©D.R.

Comme déjà annoncé, la région entend bien transformer la partie sud de l’étang moyen en zone de baignade. Il sera découpé en quatre espaces : une pataugeoire pour les enfants (90 cm de profondeur), la zone de natation composée d’une pente douce qui permet d’atteindre une zone de 3 mètres de profondeur (5 000 m2), un bassin de d’épuration par les plantes pour traiter l’eau de baignade (4 500 m2) et un bassin préservé des baigneurs de 3 000 m2 séparé par un ponton qui traverse l’étang. L’eau sale de baignade sera également traitée par des filtres de pierre et de sable et du zooplancton.

Trempette mais que l’été

Concernant le fonctionnement de cet espace de baignade, la région prévoit qu’il soit ouvert au public de mai à septembre (de 11h à 18h en mai, juin et septembre et de 11h à 19h et juillet et août). Une équipe de 8 à 13 personnes encadrera l’espace avec des agents d’accueil, des maîtres nageurs, des agents en charge de la propreté…)

Concrètement, l’étang de baignade pourra accueillir 225 en simultané. Le projet précise que chaque nageur aura donc 21 m2 ce qui est bien supérieur au cadre légal pour ce type d’aménagement (2 à 3 m2 par baigneur). L’hiver, la zone sera laissée à la gestion de clubs sportifs dont les heures de baignade seront limitées et encadrées.

Le projet avait soulevé une opposition de la part de certains riverains craignant un afflux massif de personnes qui allait nuire à la biodiversité présente sur le site. L’étude réalisée pour le projet prévoit des pics de fréquentation de 1125 personnes environ 4 ou 5 jours par an dans le parc qui entoure l’étang. Pour le reste de la saison, la région table sur un peu moins de 300 personnes en simultané. L’étude assure que l’impact de la fréquentation n’apportera pas de nuisances significatives supplémentaires vu la proximité du ring. D’ailleurs pour épargner les oreilles des bronzeurs, l’impact sonore du ring sera réduit par l’installation de murs antibruit, projet en cours d’évaluation entre l’État fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale. Dans les 10 000 m2 d’espaces vert aussi couvert par le projet, trois pavillons offriront toutes les commodités pour les baigneurs.

Coté environnement, les berges de l’étang et le lit du Neerpedebeek seront débétonnés pour être naturalisés. Le cours d’eau sera d’ailleurs isolé du bassin de baignade. L’étang Mayfair, au sud du site, sera consacré au développement de la biodiversité. En dehors des nombreuses petites plantations sur les berges, le projet prévoit la plantation de 51 arbres pour 39 abattages.

Pas de nouveaux parkings

Autre inquiétude des riverains opposés au projet : la mobilité. Là aussi, les documents de la région apportent une réponse. La drève Olympique sera en partie fermée à la voiture. “La proposition de couper la drève Olympique à la circulation, à hauteur du Grand étang et de l’étang Moyen, offrira la place pour un usage cyclo-piéton avec un accès secours. Cette mise en piétonnier permettra également de protéger les quartiers avoisinants du trafic de transit.”

La boucle autour du bassin d’orage doit aussi être supprimée pour étendre les espaces verts. “Les places de parking se situant autour de la boucle Marius Renard (bassin d’orage) seront intégrées le long de l’avenue Luizenmolen. Il ne s’agit donc pas de supprimer des places de parking, mais de les réorganiser.” Pas de création de parking prévu donc.

Vu les études de fréquentation, la région estime le besoin de place à 230 et compte 370 places dans un rayon de 500 mètres. Seuls les vélos verront leur offre de stationnement augmenter en passant de 16 emplacements aujourd’hui à 160.

Ce projet s’inclut dans un plan plus large pour l’ensemble du parc des étangs. On devrait d’ailleurs voir émerger des espaces ludiques sous le ring : balançoire, mur d’escalade, terrains de pétanque, piste de skate… Le tout, dans des zones avec moins d’intérêt biologique. “Les éléments récréatifs et sportifs occuperont une superficie approximative de 5 % des 40 hectares du futur parc.” La région espère commencer les chantiers d’aménagement de l’étang début 2024.