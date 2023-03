City Dox : Atenor introduit sa dernière demande de permis pour son nouveau quartier anderlechtois

City Dox : Atenor introduit sa dernière demande de permis pour son nouveaux quartier anderlechtois ©D.R.

Les 122 derniers logements du projet (qui en compte environ un millier) font actuellement l’objectif d’une demande de permis. Atenor compte les répartir entre une tour de 14 étages (sur le modèle de celles qui doivent émerger juste à côté le long du canal), et un bâtiment de 8 étages avec sur l’ensemble une majorité de logement de deux et trois chambres. Le tout sera connecté par une large terrasse verdurisée en dessous de laquelle on trouvera deux étages qui concentreront les parkings de 96 places. Aucune en sous-sol donc si ce ne sont les 246 stationnements de vélos avec 234 emplacements pour les logements (un emplacement vélo par chambre). Atenor note que la demande de place de stationnement pour voitures tend à diminuer. Un jardin partagé sera aussi aménagé au premier étage de la tour.

Au cœur d’un carré de parcelles qui représentera l’ensemble du projet City Dox, un parc verra aussi le jour sur la parcelle centrale. Le quartier se veut mixte, assure Atenor. On y trouve déjà une maison de repos, une école et des espaces de bureaux. Pour ce lot six, qui nous intéresse ici, la note de projet prévoit “quatre unités d’activités productives (d’une surface entre 240 et 370 m²) et un espace commercial déployé sur une double hauteur côté rue de la Petite-Île (d’une surface de 574 m² au rez-de-chaussée et 232 m² en mezzanine).”

L’enquête publique pour ce projet se termine le 8 avril.