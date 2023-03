De moins en moins de permis de bâtir à Bruxelles : découvrez les chiffres de votre commune

Dans un pays où le nombre de permis de bâtir délivrés chaque année pour des constructions résidentielles a diminué de 4 % lors de la période allant de 2012 à 2021 par rapport à la décennie précédente, Bruxelles voit aussi se raréfier les nouveaux chantiers sur son territoire.

Ainsi, d’après les derniers chiffres complets publiés par Statbel, le nombre de permis octroyés pour de nouveaux bâtiments a diminué en moyenne de 35 % entre la période allant de 2002 à 2011 à la décennie suivante. Dans les faits, là où les autorités de la Capitale délivraient en moyenne 300 permis par an entre 2002 et 2011, ce chiffre est passé à 196 entre 2012 et 2021.

Parmi les exemples les plus flagrants de cette tendance, la commune de Ganshoren a enregistré une chute de l’ordre de 69 % du nombre de permis octroyés annuellement au cours de la décennie 2012-2021.

De rares exceptions, dont Forest et Watermael-Boitsfort

Autres faits notables : les localités de Woluwe-Saint-Lambert et Schaerbeek ont délivré, en moyenne, respectivement 148 et 130 permis de bâtir en moins chaque année pour des appartements entre 2012 et 2021.

Comme en Wallonie, où les autorités ont recensé une baisse de 20 % du nombre de permis de bâtir accordés annuellement entre 2002-2011 et 2012-2021, les exceptions à la règle sont rares à Bruxelles.

Toutefois, il apparaît que certaines communes font de la résistance en accordant plus de permis de bâtir au cours de la dernière décennie. C’est le cas de Watermael-Boitsfort, où plus d’appartements (16 permis/an, en moyenne) sortent de terre, mais surtout de Forest, où les autorités ont octroyé jusqu’à 16 % de permis en plus chaque année entre 2012 et 2021.