Le bâtiment touché est "La Porte d’Ulysse", il s'agit d'un ancien bâtiment de bureaux en îlot intérieur, derrière le Basic Fit. L'incendie faisait rage au 1er étage. L'origine reste à déterminer, mais probablement accidentelle. Toute la plateforme du 1er étage était cloisonné pour former des petits locaux et servait comme entre d'accueil de jour et de nuit pour réfugiés.

une centaine de personnes sont actuellement à reloger. Des personnes peuvent encore arriver jusqu'à 22h00. (heure de fermeture habituelle du centre). La commune de Schaerbeek, la Region et la Haute fonctionnair se chargent du volet social.

Heureusement aucune victime n’est à déplorer. Un périmètre de sécurité a été établi par la police de la zone B Nord (BruNo)

Trois autopompes, deux auto-échelles, le SMUR et des ambulances ont été déployés.