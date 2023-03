Un dimanche de sensibilisation pour adopter les bons gestes en Forêt de Soignes

Pour ceux qui en veulent un peu plus, le matin du dimanche une formation gratuite sera dispensée à 10 h 30 au centre sportif Adeps à Auderghem. Pour cette formation, l’inscription est nécessaire. Après la formation vous pourrez accompagner les pros de la forêt pour leur après-midi de sensibilisation des usagers de la forêt sur le terrain.

La Fondation Forêt de Soignes rappelle que “notre forêt est le biotope d’oiseaux nicheurs, de petits mammifères, de batraciens, de reptiles et même des chevreuils. Elle abrite des espèces vulnérables et des sites Natura 2000 fragiles. Chaque visite à un impact sur ces écosystèmes fragiles, mais grâce à des gestes simples, chacun peut contribuer à la protection de la forêt, de sa faune et de sa flore.” Ces gestes sont aussi à découvrir sur le site web de la fondation.