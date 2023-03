Les villes intelligentes agissent sur leurs services et leurs activités pour les rendre plus efficaces. Les moyens utilisés possèdent souvent en commun d'utiliser les ressources des TIC. Déclinée en 48 projets visant 7 axes principaux, la stratégie Smart city de Bruxellesrepose sur la volonté d'utiliser de manière cohérente les ressources et services aux citoyens en gardant en ligne de mire les défis sociaux, économiques et environnementaux.

Elle s'appuie sur les différents départements de l'administration communale mais aussi sur une série d'acteurs tels que des entreprises, des institutions de recherche, la société civile, incités à déployer leurs propres initiatives avec le soutien de la Ville à travers l'appel à projets dont l'édition 2023 vient être lancée.

Un montant total de 80.000 euros sera réservé aux initiatives sélectionnées, sous forme de subsides de maximum 30.000 euros. Le kick off de la stratégie était organisé vendredi depuis un FabLab à Laeken. Différents projets en cours ont été présentés.

La Ville procède ainsi actuellement à la réalisation d'une cartographie digitale des services et équipements à la disposition de la population dans le cadre du projet de (services de la) ville à 10 minutes (crèches, écoles, transports en commun, infrastructure, sportive,...). Le modèle permettra de jauger l'impact d'un projet dans un quartier donné sur l'offre existante et de définir un taux de couverture. La Ville vise par ailleurs à faire du Quartier Nord en quartier à énergie positive, produisant davantage d'énergie qu'il n'en consomme, en agissant sur la rénovation énergétique des bâtiments, en intégrant les énergies renouvelables et en s'appuyant sur des plates-formes de monitoring énergétique.