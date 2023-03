Le gouvernement bruxellois donne son feu vert à la réforme de la procédure d’expulsion et au moratoire hivernal

D’après Nawal Ben Hamou, actuellement, chaque jour, onze ménages reçoivent un ordre d’expulsion. La réforme permettra aux CPAS d’intervenir proactivement en amont d’une procédure d’expulsion et d’être à même de proposer des solutions aux locataires et aux bailleurs concernés afin d’éviter l’expulsion.

La procédure judiciaire d’expulsion sera insérée dans le Code Bruxellois du Logement. Les conditions et les délais sont revus afin de mieux informer le locataire et de permettre au CPAS d’intervenir proactivement et d’accompagner le locataire à chaque stade de la procédure.

Toute action en justice devra obligatoirement être précédée d’une mise en demeure adressée un mois avant l’envoi de la demande d’expulsion, reprenant de manière claire et intelligible le décompte des sommes dues (loyers et/ou charges).

Le CPAS devra désormais être notifié de toute demande d’expulsion dès le dépôt de la requête, mais aussi de toute décision d’expulsion ainsi que de toute notification par l’huissier de la date à laquelle elle sera réalisée. Le délai de comparution devant le juge passera de 8 à 40 jours.