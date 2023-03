Près d’un mois après l’évacuation, les ongleries de la Galerie du Centre toujours fermées : “on n’a aucune perspective”

Une grosse semaine plus tard, le passage rouvre ses volets. Tout… sauf les ongleries. Elles sont plus d’une vingtaine dans la galerie. La plupart exploitées par des indépendants issus de la communauté vietnamienne.

À lire aussi

Sur les façades fermées des ongleries, l’arrêté du bourgmestre de fermeture évoquant notamment un non-respect du permis d’environnement, des soupçons de “déversements de produits chimiques dans l’égout”, et un “trouble à la salubrité publique” lié effluves de solvants. Mais sur les vitres, une autre feuille également avec un code QR et le message : “Soutenez la réouverture des salons d’ongles dans la Galerie du Centre”.

Les ongleries de la Galerie du Centre toujours fermées. ©D.R.

”Tout le monde est angoissé”

En attendant la réouverture, nombreux sont les salons à profiter de l’occasion pour effectuer des travaux. Lorsqu’on pousse les portes des boutiques, frilosité quant à des déclarations publiques. Mais sous couvert d’anonymat, les langues se délient quelque peu. “Tout le monde est angoissé. Des gens se retrouvent sans revenus. Or, il faut payer les loyers, les taxes, manger… Et nous n’avons aucune perspective. Aucune date”, déplore le gérant d’une onglerie. “Je ne comprends pas. Pourquoi cela prend autant de temps”, déplore un autre tenancier.

Le déversement de solvant dans les égouts ? “C’est un acte anormal. Celui qui a fait ça est un fou ! Que Bruxelles Environnement mène son enquête, identifie le produit et trouve le salon coupable”, déclare notre premier intervenant, regrettant une fermeture collective.

D’autres commerces de la galerie, qui ont pourtant pu rouvrir, déplorent quant à eux un manque de clients et demandent une réouverture. “Catastrophique”, dénonce la vendeuse d’un magasin de vêtements, qui estime à 60 % la perte du chiffre d’affaires. “En temps normal, on a beaucoup plus de clients. On a dû arrêter d’embaucher”, ajoute un barman. Sans parler du manque à gagner des jours de fermeture. “On a dû fermer, et on n’a rien reçu pour compenser”, regrette-t-on au magasin de vêtements.

Propriétaire de plusieurs cellules, Manuel Fasoli monte au créneau : “Ces gens sont pris en otage dans une situation qui les dépasse. La Ville n’a aucune base légale pour fermer.”

Une fermeture jusqu’à nouvel ordre

Côté des autorités bruxelloise, on confirme qu’aucune date de réouverture n’est fixée. “Les ongleries restent fermées le temps de les auditionner une par une et de vérifier qu’elles respectent le permis d’environnement”, indiquent le cabinet de l’échevine de l’Urbanisme, Ans Persoons (Vooruit). “Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Certains respectent les règles… d’autres pas”, glisse déjà un commerçant.

Quelques discussions suffisent à comprendre le malaise : les émanations de solvants des ongleries ne sont pas l’unique pierre d’achoppement. Nombreuses sont les batailles juridiques autour de cette petite galerie de l’hyper-centre. Lors de la fermeture, d’autres problématiques liées à la Galerie sont ressorties dans la presse. Dont les suspicions de trafic d’êtres humains. Plusieurs cas de travail en noir, d'emploi de personnes non déclarées et en séjour illégal ont déjà été recensés par le passé, entraînant des fermetures de commerces. “Que la police vienne faire des contrôles ! On les attend, et on leur montrera les contrats”, s’indigne un des tenanciers. Le gérant d’un commerce de piercing dénonce à ce sujet une “hypocrisie” des autorités bruxelloises. “Ils ne contrôlent presque pas. Juste quelques fois pour se donner bonne conscience. Il faudrait mieux encadrer.”

Une augmentation du contrôle, c’est aussi ce que demande le cinéma Aventure, qui a pu rependre ses services. “Les problèmes sont énormes dans cette galerie. J’espère que tout ceci sera l’occasion de les régler, et qu’on pourra redorer le blason de cette galerie”, commente Jérôme Branders.