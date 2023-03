Une centaine de licenciements chez Manufast, à Berchem : la direction veut assurer la survie de l’entreprise

La direction de l’entreprise de travail adapté (ETA) Manufast se dit "déterminée” à assurer la survie de l’entreprise et son avenir, après l’annonce du licenciement collectif de 100 travailleurs. Cette survie, selon elle, nécessitera bel et bien l’application d’un “plan de restructuration” impliquant le licenciement d’un peu plus d’un quart de ses effectifs. Dans une réaction, la direction de l’entreprise bruxelloise assure “avoir pris le temps d’examiner toutes les options disponibles pour sécuriser la pérennité de l’organisation”. Toutefois, au vu de sa situation économique et financière, l’ASBL affirme avoir été contrainte d’envisager une réduction de ses effectifs, dans un souci de “rationalisation de ses opérations”.