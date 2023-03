La Foire du Livre de Bruxelles de retour à Tour&Taxis : dix événements à ne surtout pas manquer

Les stars de cette année seront les régions françaises. Huit d’entre elles sont invitées à présenter leurs auteurs autour du thème Les horizons du livre. Originaires des Hauts-de-France, de Bourgogne-Franche-Comté, de Corse, du Grand Est, de Normandie, de la Nouvelle-Aquitaine, de la Provence-Alpes-Côte d'Azur ou des Pays de la Loire, voici l’occasion ou jamais de découvrir les auteurs de votre région réunis à Bruxelles.

La Foire du Livre de Bruxelles proposera plusieurs milliers d’activités, débats, rencontres, ateliers, séances de dédicaces. Impossible de tout lister ici. Sachez qu’on y parlera de science-fiction, de bière, de blagues du 1er avril, de Johnny Hallyday, de rap, de meurtres, etc. Voici, en vrac et dans le désordre, dix événements incontournables, grand public, festifs ou familiaux à ne pas manquer.

1. Une rencontre dessinée avec Amélie Nothomb, sa sœur Juliette et Florence Dupré-Latour sur le thème de la sororité. Samedi 13h sur la scène Fahrenheit.

2. Le rappeur Oxmo Puccino invitera le public dans une performance musicale et interactive autour du questionnaire de Proust. Vendredi à 30 sur la scène Fahrenheit.

3. L’experte internationale Ukraine Anna Colin Lebedev fera le bilan d’un an de guerre entre la Russie et l’Ukraine et reviendra sur l’action de l’Union Européenne. Samedi 16h dans le hangar 2.

4. L’ami du Chat Philippe Geluck animera un débat sur l’humour belge, ou plutôt les humours belges, francophone et néerlandophone. En clair, existe-t-il, en Belgique, une frontière du comique. Samedi à 15h à la Maison de la Poste.

5. L’autrice américaine Lionel Schriver (Il faut qu’on parle de Kevin) viendra présenter son dernier livre, A prendre ou à laisser. Elle y aborde, dans son style très cash, les questions de l’euthanasie. À Bozar le vendredi à 19h30 et le samedi 16h sur la scène Fahrenheit.

6. Pierre Bordage, maître de la science-fiction, est l’invité d’honneur de cette Foire du Livre. Il répondra aux questions de Lloyd Chéry dans le cadre d’un épisode de son podcast “C’est plus que de la SF” le dimanche 2 avril à midi sur la scène Fahrenheit.

7. La drag-queen Vakah Profana viendra causer aux plus jeunes de la question du genre. Dimanche 2 avril à 15h.

8. Rencontre avec le prix Nobel de physique François Englert. Dimanche à 15h dans le hangar 2

9. Le poète Jean-Pierre Suaudau nous lira une biographie rêvée de Johnny Hallyday. Vendredi soir à 21h à la gare maritime.

10. Le 1er avril, on ne fait pas forcément des blagues dans tous les pays de la planète. Mais on joue et on s’amuse. Tour d’horizon exhaustif, à faire en famille. Samedi 10h dans la gare maritime.

Dans un tout autre genre, voici deux derniers événements festifs et ludiques à ne pas louper : une murder party organisée dans une jungle en pleine guerre du Vietnam (jeudi à 17h) et une battle de bières, qui des Suisses, Belges ou Français proposent les meilleures bières ? Samedi à 18h dans la gare maritime.

L’entrée à la Foire du Livre est gratuite. Idem pour les rencontres et autres activités. Il faut cependant réserver via www.flb.be.

Foire du Livre de Bruxelles, du jeudi 30 mars au dimanche 2 avril à Tour&Taxis, avenue du Port à Bruxelles. Parking payant sur le site.

Accès transports en commun : Bus Stib 14, 20, 57 arrêt Tour&Taxis, bus stib 89 arrêt Picard, bus De Lijn 356 arrêt Sainctelette, tram Stib 3 et 4 arrêt Gare du Nord, tram Stib 51 arrêt Sainctelette, métro Stib 2 ou 6 arrêts Yser ou Ribaucourt