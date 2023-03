Dans le bâtiment occupé boulevard Albert II, demandeurs d’asile et citoyens déterminés dans l’attente d’une décision judiciaire

Depuis dimanche, environ septante personnes occupent un bâtiment de la régie fédérale à Saint-Josse. ©Sylvain Anciaux

Outre cela, une septantaine de demandeurs d’asile occupent ce bâtiment fédéral de Saint-Josse depuis dimanche dernier. Nombre d’entre eux étaient au Palais des Droits à Schaerbeek, cet hiver, et puis dans le camp de tentes face au Petit Château en février, et puis à l’allée du Kaai. C’est le cas de Nahar, 27 ans, il a fui le Yémen, mais il songe parfois à y retourner. “J’ai quitté le Yémen à cause de la guerre et pour la liberté. Mais je me demande si je ne ferais pas mieux d’y retourner, quitte à mourir sous les balles.”

Organisation organique

Ceci n’est pas un squat, c’est une occupation politique, revendiquent les occupants dont la vingtaine de citoyens venus apporter leur soutien. Ici, les règles et les codes sont décidés en société, avec l’accord de chacun : c’est, ce qu’ils appellent, une “organisation organique”. Chaque jour, une communauté différente s’occupe du ménage. En cas de conflit, des représentants sont désignés, et les entrées et sorties du bâtiment sont contrôlées. Ici, équilibre est un mot-clé, et le spectre du Palais des Droits où la situation sanitaire et sécuritaire s’était fortement dégradée plane encore.

La justice décidera s’il y a expulsion

Ce mardi matin, la justice de paix de Saint-Josse-ten-Noode tranchera quant à l’avenir de l’occupation. D’une part, elle entendra la régie des bâtiments, propriétaire des lieux, et les avocats des occupants. La première entend expulser les occupants des bâtiments. Alors que les seconds feront valoir le droit à l’accueil, “violé des milliers de fois par l’État”, et demanderont qu’une place leur soit attribuée au sein du réseau Fedasil.

Si le juge donne raison à l’organisme fédéral, les conseils des demandeurs d’asile iront plus que probablement en recours, puis en cassation, affirment deux citoyennes qui occupent les lieux. “Ces personnes ont des droits, comme celui d’être logées. Mais pour l’instant, toute la procédure est en stand-by. […] On est en train de lutter pour l’État de droit, qui est bafoué depuis dix-huit mois.”