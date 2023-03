En grève, les pompiers bruxellois ont vécu une semaine plus que critique : “un miracle qu’il n’y ait pas eu un drame”

En réalité, la semaine fut très dure. Dans ce rapport, le major dit clairement que le fait que rien de dramatique ne soit arrivé tient du miracle et qu’il ne faut pas compter sur une répétition de ce miracle pour les actions à venir et que la politique de minimisation par rapport aux médias est dangereusement néfaste. “On peut considérer qu’on a eu de la chance la semaine dernière” […] “Les représentations graphiques de la couverture du territoire montrent que, pour certaines zones, il n’y a rien. Et les secours doivent venir de loin pour autant qu’ils soient disponibles.”

”En différents moments de la semaine d’action, c’est toute la région qui s’est trouvée sans autopompe prête à décaler. […] Les délais d’interventions sont impactés”, relate encore le major dans son rapport. “Maintenir 21 à 24 ambulances au lieu de 31 sur le territoire n’a été possible qu’avec le soutien et la mobilisation remarquable de la Croix-Rouge.” […] “On supprime d’abord les autopompes des postes en périphérie. On ne peut plus garantir l’aide adéquate la plus rapide.” Tandis que les procédures n’ont pas été respectées à maintes reprises.

Ainsi, mardi au changement de garde, vers 8h du matin, seuls 38 pompiers étaient présents. La réquisition a permis d’atteindre un effectif de 105 pompiers, sur un effectif minimum de 161 sapeurs. La Croix-Rouge a pourvu onze volontaires.

Mercredi fut l’un des journées les plus difficiles de la semaine avec trois feux d’importance : dans le métro, la maison de repos et le parc de recyclage de métaux en soirée, sans oublier plusieurs autres incendies plus mineurs.. Le matin, l’effectif global après réquisition atteignait 95 pompiers – toujours sur un minimum de 161. La Croix-Rouge a de nouveau été appelée en renfort pour assurer une partie du service ambulancier. Ce soir-là, à 20h49, le plan rouge est activé pour l’incendie dans la maison de repos à Evere. La première phase du plan catastrophe est déclenchée. 40 minutes plus tard, un autre incendie se déclare à Bruxelles. Le Siamu n’a plus d’autopompe et doit faire appel à ses voisins du Brabant flamand.

”Grâce à la débrouillardise, aux adaptations des départs, au surplus d’interventions par personne dont la charge de travail a explosé, etc., les interventions ont su être réalisées et heureusement en rentrant tous sains et sauf”, a commenté l’officier de garde ce jour-là.

Disponibilité ambulances et autopompes sur le territoire régional bruxellois. Siamu ©DR

Jeudi, après réquisition et réorganisation des postes, le Siamu peut compter sur 123 pompiers et, comme depuis le début de la semaine, le renfort de la Croix-Rouge pour le service ambulancier. Le lendemain vendredi était jour de manifestation. La situation sur le terrain fut bien plus compliquée. 68 pompiers disponibles sur 161 : moins de 40 %, à 8h. 74 à 10h. Un incendie à Ixelles a nécessité l’intervention des pompiers d’Alost. Les interventions pour les vents forts ont été reportées.

Ainsi, les envois de secours à une situation dégradée ont été réduits, les départs spéciaux annulés, les interventions non urgentes différées. Mais encore, le service Hazmat – spécialisé dans les interventions relatives aux produits dangereux – n’a pas été assuré tandis que le service CET, qui intervient dans les interventions avec menace terroriste ou arme à feu n’était pas complet lors de la menace d’attentat dans le métro du jeudi 9 mars.

”Que se serait-il passé en cas d’intervention de grande envergure ou en cas de procédure Mayday, activée lorsqu’un pompier est en difficulté ?”, se demande le major. Fort heureusement, il n’en fut rien. Mais “la charge de travail reportée sur le personnel présent a été très conséquente. Peut-on imaginer tenir ce rythme sur une nouvelle et longue période ? Le recours aux volontaires de la Croix-Rouge a aussi des limites, qu’aurait-on fait sans leur soutien ? On peut donc raisonnablement considérer avoir eu de la chance la semaine dernière.”

Ces prochaines semaines, les pompiers bruxellois mèneront de nouvelles actions. Mais ne préviendront cette fois-ci personne. Une nouvelle réunion avec la ministre de l’Intérieur, jugée déterminante par les pompiers, est prévue le 24 mars prochain.