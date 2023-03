Le mythique hôtel Métropole, sur la place De Brouckère à Bruxelles, vend son mobilier aux enchères (PHOTOS)

Fauteuils, lustres, tapis, toiles, portraits de la famille royale, bar, chaises, canapés, vases, guéridons, tables basses, vaisselle, plateaux de service, veste de voiturier, chapeau haut de forme et même le sapin de Noël, etc. Le mythique hôtel Métropole de la place De Brouckère met une partie de son mobilier en vente aux enchères via la salle Drouot. Au total, 178 lots sont soumis à l’enchère, qui aura lieu le jeudi 30 mars à 14h.