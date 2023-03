Périphérie bruxelloise : les syndicats bloquent les dépôts Delhaize à Zellik

La direction a annoncé il y a deux semaines son intention de mettre sous franchise ses 128 magasins intégrés. Le personnel des dépôts a interrompu le travail en signe de solidarité avec leurs collègues des magasins. L'inquiétude gagne également ces travailleurs, expliquent les syndicats.

Eux aussi "ont peu confiance dans le plan d'avenir de cette direction pour l'ensemble de l'entreprise et la logistique".

"La direction ne donne aucune garantie"

"Les conditions de travail sont déjà extrêmement difficiles dans les dépôts: les problèmes de dos, la durée de travail, le travail de nuit, les salaires bas. De plus en plus de concessions ont été demandées aux travailleurs des dépôts en termes de flexibilité. Sachant que les magasins indépendants sont ouverts plus longtemps et ce, également le dimanche, ils sont beaucoup plus exigeants, avec toutes les conséquences que cela implique pour les travailleurs des centres de distribution", expliquent la CSC Alimentation & Services et la FGTB Horval.

"La direction ne donne aucune garantie. La meilleure garantie pour l'emploi et les conditions de travail dans les dépôts est que les 128 magasins restent intégrés. Ensuite, les centres logistiques pourront enfin faire l'objet d'investissements sérieux promis ici."

Le travail a été interrompu vers midi au sein des dépôts. Les fournisseurs peuvent encore quitter le site, mais les camions de la marque au lion ne peuvent pas sortir. "Nous allons voir comment la situation évolue", a commenté un porte-parole de l'entreprise.

Outre les dépôts de Zellik, 72 des 128 magasins intégrés de Delhaize étaient à nouveau en grève ce lundi.