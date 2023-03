Ces 47 projets de terrain sont soutenus globalement à hauteur de quelque 6 millions d'euros, pour améliorer le bien-être et la santé des Bruxellois(es)·sous différents aspects: promotion de la santé mentale; santé sexuelle; alimentation accessible, saine et de qualité; égalité de genre; prévention des assuétudes; etc.

Le gouvernement francophone bruxellois avait présenté sa nouvelle stratégie de Promotion de la Santé 2023-2027 en septembre dernier. Il avait ouvert un appel à projet pour mettre en œuvre ses 5 axes stratégiques et 10 priorités thématiques. C'est vendredi dernier que le gouvernement a désigné les projets les plus concluants pour mettre en œuvre les 10 priorités du Plan de Promotion de la Santé.

En tout, 47 projets sont donc soutenus, dont 8 services de support et d'accompagnement. Des appels à projet seront relancés, d'une part, en faveur des ainés et des personnes porteuses de handicap et, d'autre part, sur le genre et sur les démarches communautaires pour avoir trois nouveaux opérateurs sur ces thématiques.

"La santé, c'est bien plus que la simple absence de maladie. C'est avant tout un état de bien-être général dont les facteurs favorables sont à trouver dans des déterminants sociaux et environnementaux (logement, emploi, qualité de l'air, espace vert, alimentation) ! Je suis heureuse de pouvoir soutenir tous ces projets qui concrétisent ces différentes ambitions sur le terrain bruxellois. Concrètement, nous allons pouvoir encore mieux accompagner les personnes fragilisé(e)s et travailler dans les quartiers avec les opérateurs de première ligne en vue notamment d'obtenir des diagnostics, qui permettront de prévenir les maladies", a expliqué Barbara Trachte (Ecolo), dans un communiqué.