Anne Lambelin réélue vice-présidente du PS... mais pas par les Brabançons

Car Paul Magnette tenait visiblement plus à la présence d’Anne Lambelin à ses côtés que les socialistes brabançons wallons. Anne Lambelin n’a en effet pas réussi à obtenir le soutien de ses camarades brabançon pour entrer au bureau. Les militants socialistes ont préféré envoyer Laurence Smets au boulevard de l’Empereur. La Walhinoise, élue vice-présidente de la Fédération PS Brabant wallon, a également été désignée pour représenter cette fédération au bureau du PS. Laurence Smets a obtenu 104 voix contre 84 à Anne Lambelin.

Étonnée de ne pas être candidate unique

Anne Lambelin ne cache pas avoir été "étonnée" de la candidature, finalement couronnée de succès, de la vice-présidente Laurence Smets pour intégrer le bureau du PS, "alors que, malgré les demandes, j’avais décidé de ne pas me présenter à la présidence du PS Brabant wallon, dans un souci d’unité".

Cet exercice démocratique aura laissé quelques traces au PS brabançon wallon. Alors qu’il ne cache pas avoir choisi Anne Lambelin, un des votants évoque même un "malaise réel".

De l’autre côté du bulletin de vote, on fait remarquer que le choix de Laurence Smets permet de voir trois Brabançons wallons au sein du bureau du PS. Quatre, pour être de bon compte, puisqu’André Flahaut y est invité permanent étant donné son statut de ministre d’État. Les trois Brabançons ont d’ailleurs soutenu la proposition de cooptation d’Anne Lambelin, comme l’ensemble du bureau. Bref, tout le monde devrait être content, sauf que personne ne l’est vraiment.

Faut-il y voir les tensions jamais apaisées entre Dimitri Legasse et son prédécesseur à la tête de la fédération du Brabant wallon, André Flahaut ? Ça ne serait pas tout à fait sot. Mais ce serait un résumé trop succinct: il est aussi question d’USC du centre du Brabant wallon qui peinent à accepter le poids des sections locales de l’Ouest du Brabant wallon, comme Tubize et Rebecq, et le caractère monolithique de leurs points de vue. Dans l’Ouest, on leur répond que le poids des sections locales est fonction du nombre de militants qui y sont affiliés.

Un apreçu de ce que sera l’inévitable bataille pour les têtes de liste

Au final, il est possible d’imaginer que cet épisode soit, en fait, une bande-annonce de ce que sera l’inévitable bataille pour occuper des places en vue sur les listes lors des prochaines élections.

Car, si les élections ne manqueront pas en 2024 avec les régionales, fédérales, communales et provinciales, les socialistes brabançons ne peuvent sans doute pas espérer beaucoup mieux que trois députés en fin d’année. Pour le moment, le PS a deux élus en Brabant wallon (Dimitri Legasse à la Région et André Flahaut au Fédéral). Et rien ne garantit évidemment de faire mieux en mai 2024. Bref, il va falloir jouer des coudes pour décrocher une place éligible.

En attendant, la Rixensartoise Anne Lambelin va poursuivre sa tâche aux côtés de Paul Magnette, notamment pour plus d’égalité entre les femmes et les hommes au PS.