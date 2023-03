L'opposition s'est abstenue, estimant que nombre d'aspects du plan manquent de clarté, et que celui-ci manque de chiffres, et d'objectifs précis. A la droite de l'échiquier, on ne partage pas l'ensemble des définitions et points d'attention retenus par la majorité de centre gauche.

44 actions

Selon l'échevine en charge de l'Egalité des Chances, Lydia Mutyebele (PS), ce plan est décliné en 44 actions dans de nombreux départements de la vie locale. Il vise à lutter contre toutes les formes de racisme et d'antisémitisme sans hiérarchie.

Voué à une actualisation tous les deux ans, il fixe des objectifs concrets pour lutte contre les discriminations spécifiques et le racisme structurel dans une ville qui est parmi les plus cosmopolites du monde.

Le plan fait suite au vote d'une motion adoptée dans ce sens en 2019. Dans la lignée du Plan régional bruxellois de lutte contre le racisme 2022 - 2025, il s'inspire aussi des recommandations des Assises de lutte contre le racisme organisées par le Parlement bruxellois en avril 2021.

Pour l'essentiel, les mesures visent la formation des agents de la Ville et la sensibilisation des différentes générations de la société bruxelloise en commençant par les enfants et les jeunes à l'école et dans les activités sportives. Dans les écoles de la Ville, le plan prévoit d'accorder une attention particulière à l'histoire du colonialisme et de l'immigration, sans renoncer au devoir de mémoire.

Le plan prévoit aussi d'afficher un logo lié à la campagne de sensibilisation du "plan Bruxelles antiractiste" sur les véhicules du charroi de la Ville. La lutte contre le racisme et l'antisémitisme sera insérée dans le code déontologique signé par tous les fonctionnaires communaux à leur engagement.

Les départements de l'emploi et du logement seront également mis à contribution pour contre la lutte contre le phénomène dans ces secteurs.

A la police, la volonté est de mieux objectiver le profilage fait par les agents.

Trop théorique pour le PTB, des ambiguïtés pour le MR

Dans l'opposition, Riet Dhondt (PTB) a reproché une approche, selon elle, trop théorique de la problématique qui occulte en grande partie la réalité du phénomène et de ses formes dans la rue, dans le logement, dans le domaine de l'emploi, dans l'enseignement.

Pour Didier Wauters (Les Engagés), il reste une série de questions en suspens, d'autant que l'opposition qui en avait plusieurs à aborder, n'a jusqu'ici pas été impliquée dans l'exercice. L'absence de chiffres ne permet pas de voir d'où l'on vient et vers quoi on va. L'élu humaniste a par ailleurs émis le souhait de soumettre à toutes les associations subsidiées par la Ville une charte les engageant également à lutter contre le racisme et l'antisémitisme.

David Weytsman (MR) a demandé des actions plus fermes à l'égard de toutes les formes de racisme. Sans aller jusqu'à remettre tout le plan en cause, il en a critiqué plusieurs aspects.

Il a ainsi pointé et une certaine ambiguïté à l'égard du concept de "blanchité" évoqué au détour d'une perspective de conférence ouvrant la porte à des '"études critiques", dans le document de 56 pages.

"Certaines rues seront nommées en hommage à des personnes ciblées par le racisme. Je voudrais insister, avant tout, sur l'importance de mettre en lumière, non pas des victimes de faits mais des rôles modèles, et notamment des personnes inspirantes dans la lutte contre le racisme et l'antisémitisme", a-t-il ajouté.

Mathias Vanden Borre (N-VA) est allé un cran plus loin, se demandant quel sort était réservé dans le plan au "racisme anti-blanc".