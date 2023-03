Le conseil communal de Bruxelles adopte la stratégie de "smart city" à l'unanimité

Les villes intelligentes agissent sur leurs services et leurs activités pour les rendre plus efficaces. Les moyens utilisés possèdent souvent en commun d'utiliser les ressources des technologies de l'information et de la communication (TIC).

48 projets

Déclinée en 48 projets visant 7 axes principaux, la stratégie Smart City de Bruxelles repose sur la volonté d'utiliser de manière cohérente les ressources et services aux citoyens en gardant en ligne de mire les défis sociaux, économiques et environnementaux.

Elle s'appuie sur les différents départements de l'administration communale mais aussi sur une série d'acteurs tels que des entreprises, des institutions de recherche, la société civile, incités à déployer leurs propres initiatives avec le soutien de la Ville à travers l'appel à projets dont l'édition 2023 vient être lancée. Un montant total de 80.000 euros sera réservé aux initiatives sélectionnées, sous forme de subsides de maximum 30.000 euros.

La stratégie Smart city et les 48 projets traversent tous les champs de compétence de la vie communale à travers sept axes : "Une ville ouverte et solidaire" (logement, inclusion, pauvreté, handicap, égalité des chances); une "ville de proximité" (culture, sport, jeunes, logement, santé,...); une "ville qui respire" (climat, espaces verts, consommation d'énergie, pollution,...); une "ville qui bouge (mobilité, parking, mobilité alternative,...); une ville dynamique et intelligente (emploi, économie circulaire, commerce, tourisme,...) et une "ville exemplaire et participative" (service public de qualité, simplification administrative, participation citoyenne, ressources humaines).