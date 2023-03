Attentats à Bruxelles : Sept ans après les attentats du 22 mars, un hommage rendu aux victimes

An unidentified man puts a flower wreath during a ceremony at the monument to the victims of the 2016 terrorist attacks in Brussels, Monday 22 March 2021 at the Wetstraat - Rue de la Loi in Brussels. On March 22 2016, 32 people were killed and 324 got injured in suicide bombings at Brussels airport and in the Brussels' subway, which were claimed by ISIL. BELGA PHOTO POOL BENOIT DOPPAGNE ©Belga

L’hommage a commencé à 10h30. Le Premier ministre et les représentants des associations de victimes, de Brussels Airport et de la Stib ont déposé des couronnes de fleurs au pied du mémorial, qui a été inauguré en 2017 près du rond-point Schuman. Ensuite, une minute de silence a été observée, suivie des hymnes belge et européen. Un moment de recueillement s‘est tenu aussi à l’aéroport de Zaventem, où une minute de silence a été respectée à 07h58, à l’heure précise où les deux kamikazes ont chacun déclenché leur charge explosive. Comme l’année passée, les noms des victimes sont ensuite égrenés et des fleurs sont déposées en leur souvenir. Une autre minute de silence a été observée à 09h11 à Maelbeek, à l’heure où un troisième kamikaze s’était fait exploser, a indiqué le porte-parole du Premier ministre. Le métro ne passe pas à ce moment-là, mais la station reste ouverte. Les noms des victimes ont également été lus au travers des haut-parleurs.