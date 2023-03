"C’est incompréhensible" : une distribution des Restos du Coeur sur un parking de la Basilique de Koekelberg rendue impossible par la Région

Comme elle l’organise à différents endroits de la capitale, l’association voulait réaliser une distribution de colis alimentaires sur le site de la Basilique. Des contacts ont eu lieu avec l’église et les CPAS. Une date avait été trouvée : tous les vendredis de 12h à 15h. Et un lieu : le parking C de la Basilique, esplanade rarement utilisée côté ganshorenois du site (avenue des Gloires Nationales).

Mais c’était sans compter une condition de Bruxelles Environnement, gestionnaire du site… qui refuse la tenue d’activité sur cette partie du parking et demande de déplacer l’occupation du côté koekelbergeois du site. “Bruxelles Environnement a autorisé l’organisateur à tenir son évènement mais dans la zone réservée aux évènements exceptionnels à savoir la zone D, au lieu de la zone C située en espace vert où des événements ne peuvent pas être organisés”, nous indique l’administration régionale.

À la Basilique, c’est la stupéfaction et cette condition fait, selon les responsables, couler le projet. Car installer les véhicules des Restos du Coeur au parking D (côté avenue du Panthéon) est impensable, selon Martine Motteux-Abeloos. “L’accès C est beaucoup plus discret et facile pour installer un câble. Ce qui n’est pas le côté côté D. On a souvent des enterrements à cette heure le vendredi. On devrait faire passer le fil par l’entrée des paroissiens. Ce ne serait pas évident”, indique la directrice, qui évoque également la nécessité de séparer les groupes pour des raisons d’intimité.

”Il faut régulariser la situation”

Actuellement, le dossier est au point mort. Les vendredis se succèdent, et aucune distribution en vue. Ce qui fait grincer les dents de toutes parts. “Avec nos camionnettes, on va où on veut… mais on aimerait bien aller quelque part. Ici, l’action sociale ralentie par une conception écologique un peu poussée”, glissent les Restos du Cœur. La directrice n’hésite pas à parler d’une “mesure asociale” de l’administration régionale :” le but d’une église est aussi de faire du social. Quand on a eu une demande, on s’est directement dit : oui bien sûr.”

”C’est incompréhensible”, ajoute Dirk Lagast (Vooruit), président du CPAS koekelbergeois, qui vient d’écrire à Alain Maron (Ecolo), ministre de tutelle de Bruxelles Environnement, pour qu’il revienne sur la décision de son administration.

Mais derrière cette histoire se cache la question, plus vaste, du futur des parkings latéraux de la Basilique. Bruxelles Environnement entend amplifier les espaces verts. La Basilique, soutenue par les communes, appelle à conserver l’accès au parking latéral côté Ganshoren. “On aimerait que ce parking C soit utilisé quand on a des événements. On est à plus de 5.000 personnes par semaine. Beaucoup de personnes âgées, qui ont besoin de leur voiture. Si on ne peut pas parquer, c’est la mort de la basilique”, craint la directrice.

”Il faut régulariser la situation”, assure de son côté le bourgmestre ganshorenois, Jean-Paul Van Laethem (Les Engagés). L’an dernier, les bourgmestres du Nord-Ouest avaient interpellé Alain Maron et plaidé pour le maintien des zones latérales de stationnement. Un dossier qui ne semble pas avoir bougé depuis.