Moment de recueillement à Brussels Airport au matin du 7e anniversaire de l’attentat

Les noms des personnes tuées dans l’attentat ont été lus. Fait remarquable, ce ne sont pas 16, mais 17 noms qui ont été cités cette année. Le nom de Shanti De Corte a été ajouté, la jeune femme qui a été euthanasiée l’année dernière en raison de ses souffrances mentales. Depuis, elle a souvent été désignée comme “la 33e victime des attentats”.

Une minute de silence a été observée à 7h58, sept ans exactement, à la minute près, après l’explosion de la première bombe à l’aéroport. Des fleurs ont ensuite été déposées dans le hall des départs de l’aéroport, où de grands panneaux indiquaient “Nous nous souviendrons toujours du 22/3”. Quelques instants après la première explosion, une seconde explosion a retenti. Deux kamikazes, Ibrahim El Bakraoui et Najim Laachraoui, se sont fait exploser, un troisième, Mohamed Abrini, a pris la fuite. Le hall des départs a été sérieusement endommagé et l’aéroport fermé aux vols de passagers pendant 12 jours. Environ une heure après les explosions de Zaventem, une bombe a explosé dans le deuxième wagon d’un métro à la station Maelbeek, près du quartier européen, à 9h11. Une minute de silence y sera également observée mercredi, suivie d’une cérémonie au monument érigé en l’honneur des victimes au rond-point Schuman. Les attentats de Bruxelles ont fait 32 morts et plus de 300 blessés.