Crise de l'accueil: les 70 demandeurs d'asile occupant un bâtiment fédéral à Saint-Josse obtiennent un hébergement digne

Les quelque 70 demandeurs d'asile qui s'étaient établis, depuis le 12 mars, dans un bâtiment appartenant à l'État, rue Georges Matheus à Saint-Josse-ten-Noode, non loin de la gare de Bruxelles-Nord, vont tous obtenir un hébergement digne. Cette solution a abouti jeudi, à la suite d'une conciliation, menée par un juge de paix mardi, entre les avocats des demandeurs d'asile et ceux de l'État fédéral. Ces demandeurs d'asile seront désormais hébergés dans de bonnes conditions, certains au sein de centres de Fedasil, l'agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile, les autres au sein de logements gérés par la Région bruxelloise. Cette solution a pu être trouvée via une conciliation menée par la justice de paix de Saint-Josse. Mardi, un juge a entendu les avocats de l'État belge, qui demandaient d'ordonner l'expulsion des occupants du bâtiment de la rue Matheus, et les avocates des demandeurs d'asile. Il avait ensuite effectué une visite sur place pour se faire une idée de la situation.