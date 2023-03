”Suzume” ouvrira la 41e édition du Festival international du film fantastique de Bruxelles

Ce film met en scène Suzume, une adolescente sautant d’une dimension à l’autre, essayant de sauver le monde d’une catastrophe imminente, aux côtés d’un chat et d’une chaise à trois pieds. Pas moins de 133 films seront proposés aux amateurs de grands frissons et de suspense : de la science-fiction, des thrillers, des films d’horreurs mettant en scène des monstres et autres créatures fantastiques. Cette année, des réalisateurs espagnols seront mis à l’honneur. “The eldery” de Raul Cerezo et Fernando Gonzalez Gomez où il est question “de vieux qui font des ravages pendant la canicule et non l’inverse”, est à l’affiche.

"Suzume" de Makoto Shinkai. ©2022 Suzume Film Partners

”Coffee table” de Caye Casas ou “The Cuckoo’s Curse” de Mar Targarona figurent également parmi les neuf films espagnols qui seront diffusés lors de ce festival. L’affiche de cette 41e édition, œuvre du dessinateur de bandes dessinées belge Philippe Foerster, a également été dévoilée lors de cette conférence de presse. Outre les projections de films, des expositions, des conférences, des animations et d’autres surprises attendent les visiteurs. Des distributions de prix auront également lieu. Le festival s’achèvera avec le désormais traditionnel Bal des vampires dont l’entrée sera gratuite pour ceux qui s’y présenteront déguisés. Enfin, “Unwelcome”, œuvre du réalisateur nord-irlandais Jon Wright, où des gobelins mènent la vie dure à des citadins fraîchement installés dans la campagne irlandaise, clôturera le BIFFF qui attitre chaque année plus de 50.000 visiteurs.