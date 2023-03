Bientôt un nouveau rooftop place de Brouckère à Bruxelles : l’emblématique immeuble Continental s’offre une nouvelle jeunesse

La Ville se retrouve donc avec un bâtiment qui se vide. Bruxelles a alors tenté de le faire rénover via un privé en signant un bail emphytéotique. Mais cette proposition n’a visiblement pas convaincu d’investisseur et c’est finalement la Ville qui se colle à la rénovation du site. Via nos confrères de Trends Tendances, on apprend que l’enquête publique pour le nouveau projet est en cours. Elle s’achèvera le 20 avril.

Une nouvelle jeunesse pour l’immeuble Continental : bientôt un roof top place de Brouckère ©D.R.

Horeca bureaux et commerces et rooftop

Le nouveau visage du Continental se dessine donc dans une note qui reprend les grandes lignes du projet. La principale modification reste la répartition des étages. Le Continental passera de 6 et 4 pour agrandir les hauteurs sous plafond. Au rez-de-chaussée, la Ville entend proposer un espace Horeca “dans une logique bistro-gastro garant d’une certaine qualité” avec une mezzanine.

À lire aussi

Mezzanine aussi pour le commerce qui pourra s’implanter au premier étage dans un espace de 653 m2. “Les possibilités en termes d’exploitation restent ouvertes”, précise la note explicative. Au 2e, la Ville compte développer 364 m2 d’activités productives (un atelier de découpe, de couture,… ) et 378 m2 de bureaux au 3e étage.

Une nouvelle jeunesse pour l’immeuble Continental : bientôt un roof top place de Brouckère ©D.R.

Enfin au 4e étage, on retrouvera une activité Horeca avec une terrasse sur le toit. Vue sur la place de Brouckère.

Une nouvelle jeunesse pour l’immeuble Continental : bientôt un roof top place de Brouckère ©D.R.

Aucun logement n’est programmé. “La morphologie de l’immeuble formant la proue ne permet par ailleurs pas de créer des logements rationnels de qualités répondant aux besoins contemporains.”