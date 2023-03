Ce week-end à Bruxelles, animaux disparus et drones d’artifices

+ MAIS ENCORE | En manque d’idées ? N’hésitez pas à surfer dans notre page “agenda” bruxelloise : certaines sorties n’y ont pas de date de péremption.

Animaux aquatiques

- ©EdA - Mathieu Golinvaux

Les Journées bruxelloises de l’Eau se mouillent pour un deuxième week-end. L’événement consacré à l’or bleu se déploie depuis 3 ports d’attache ce dimanche 26 mars. Au Musée des Égouts d’abord, les enfants pourront s’essayer à l’échantillonnage et à l’analyse de l’eau, iront à la pêche aux infos sur l’aquaponie voire à la pêche… aux déchets, et repartiront avec un souvenir imprimé en cyanotype, procédé photo ancien. 2e option : les étangs d’Ixelles, à Flagey. Vous y plongerez exceptionnellement dans les entrailles du bassin d’orage, vous promènerez dans la vallée du Maelbeek, admirerez l’expo aquatique de La Cambre ou apprendrez à recycler votre pain autrement qu’en gavant les canards. À Forest, le collectif qui veille sur le Marais Wiels vous y guide pour découvrir la biodiversité du site. Enfin, rendez-vous dans la verdure de Val Duchesse pour une rare promenade dans cet espace d’habitude inaccessible alors qu’aux Étangs Mellaerts voisins, des voiliers prendront le large sur les bassins. N’oubliez pas non plus que des dizaines d’excursions dans les zones naturelles bruxelloises sont au menu. Dress code : bottes ou chaussures de marche.

+ Journées bruxelloises de l’Eau, jusqu’au dimanche 26 mars, gratuit, programme complet en ligne (l’agenda est disponible sur carte).

Animaux disparus, fauteuils aussi

- ©Schuiten / Train World

On sait que prendre le train plutôt que l’avion fait partie de la solution pour ralentir le changement climatique. Le musée Train World à Schaerbeek en est convaincu : “grâce à ses faibles émissions de CO2, le train a plus que jamais de beaux jours devant lui”. Pour accentuer cet engagement, la nouvelle expo du lieu se concentre sur la préservation de la biodiversité. Outre les impressionnantes sculptures de l’artiste animalier Pierre-Yves Renkin (girafe, tortue géante, croco, baleine, gorille, éléphant, grand-duc…), vous et vos enfants y croiserez des espèces qui s’épanouissent dans les “couloirs verts” des chemins de fer : vipère, couleuvre à collier, lézard des murailles, lérot, martinet noir… Dodo, grand pingouin ou crapaud doré : à travers ces espèces disparues emblématiques, l’expo montre aussi au public les conséquences dramatiques de l’inaction. Un coup de fatigue ? Vous vous assoirez alors sur les coussins fabriqués avec des vêtements usagés du personnel d’Infrabel. Ce dimanche 26 mars 2023 (11h et 14h), vos kets seront d’ailleurs initiés aux techniques de l’upcycling, qui fait du neuf avec du vieux : ils coudront des guirlandes à fanions ou des trousses avec des revêtements de sièges des conducteurs de train.

+“Animalia”, expo thématique au Train World jusqu’au 5/11/2023, 5/11/15 €, gratuit en dessous de 4 ans, fermé le lundi, place Princesse Elisabeth 5 à 1030 Schaerbeek. Atelier upcycling ce dimanche 26 mars à 11h et 14h, 18h.

Animaux moches et lutte pour la vie

- ©Millenium

”On ne peut pas tous être des pandas”. C’est la déclaration de la couverture du livre “The Ugly Animals”, ou “les laids animaux”, du Britannique Simon Watt. Et oui, défendre les effrayants scorpions, comiques nasiques et gluants blobfishs est autrement plus épineux que de visibiliser koalas et ours polaires. C’est pourtant la mission que se donne l’humoriste british avec sa “Société de préservation des animaux moches”. Le biologiste, connu dans le monde entier, est à Bruxelles pour introduire les films nature du festival Millenium, qui s’ouvre ce 26 mars 2023. Parmi les autres invités de marque du rendez-vous du ciné documentaire, vous rencontrerez l’artiste star et dissident chinois Ai Weiwei (président du jury), Stella Assange (la femme de Julian) ou le couple d’opposants ougandais Bobi Wine et son épouse Barbie Kyagulanyi. Le festival ouvre aussi ses écrans à des documentaristes belges qui ont filmé les soignants du covid. Au total, une soixantaine de films sont projetés qui montrent le carnaval de Cuba, les enfants de l’Amazonie, les glaciologues du Groenland, la vie de bureau, une influenceuse allemande aux millions d’ados followeuses, les esclaves du chocolat, des femmes qui combattent les multinationales, d’autres qui luttent pour survivre à Bucarest, un confetti de sable dans l’océan, l’athlète paralympique belge Marieke Vervoort qui a reçu l’euthanasie ou la femme qui murmure à l’oreille des éléphants. Bref, tout un tour du monde, parfois poétique, souvent dramatique, toujours essentiel.

+“Festival Millenium”, du 26 mars au 6 avril à Bozar, Flagey, Galeries, Vendôme et CIVA. Programme complet en ligne. Tickets : 8/6 €, 5 films à 30€, 10 films à 50€ (2 personnes).

Animaux numériques

- ©Andlights

Oubliez les feux d’artifice : les nouveaux spectacles pyrotechniques sont virtuels. Ce sont les drones qui vous les offriront. Au grand soulagement de nos amis les animaux et de leurs maîtres. L’une de ces explosions technologiques clôturera ce vendredi 24 mars 2023 la première journée du Printemps Numérique. 150 drones “parfaitement synchronisés” sont annoncés à 20h30 pour un ballet aérien lumineux au-dessus de la Cité Administrative. Aux joysticks : les “pionniers belges” Andlights. Pour le reste du week-end, le Printemps Numérique se déploie au Reset, nouveau lieu qui compte sur les boulevards du centre. Une quarantaine d’exposants y déploieront leurs innovations technologiques. Vous y verrez ainsi un nouvel ordinateur circulaire, chausserez les lunettes de XR, donnerez vie à des objets inanimés, déclencherez une photo en explosant un ballon ou lancerez quelques parties de jeu vidéo. Sans oublier la plongée dans l’expo Reset Immersive gonflée au mapping et à la réalité virtuelle.

+“Printemps Numérique”, vendredi 24 mars de 9h à 16h et samedi 25 mars de 10h à 18h au Reset, rue de Ligne 8 à 1000 Bruxelles. Gratuit. Spectacle de drones au pied de la colonne du Congrès vendredi 24 mars à 20h30.

Animaux littéraires

- ©Passa Porta

Le Festival Passa Porta est sans doute aucun le meilleur rendez-vous de l’année dédié à la littérature contemporaine à Bruxelles. En 2023, les noms ronflants s’accumulent à l’affiche, à commencer par la dernière Prix Nobel Annie Ernaux qui viendra parler durant 1h30 ce dimanche à La Monnaie. Au sommaire aussi : Eleanor Catton, Vladimir Sorokine, Christophe Boltanski, Sang Young Park, Guadalupe Nettel ou Titiou Lecoq. Parmi les Bruxellois, citons les autrices Myriam Leroy et Lize Spit. Et puis vous vivrez une performance dessinée du génial bédéiste Brecht Evens, une promenade au béguinage, une carte blanche enflammée à la poétesse belge Lisette Lombé et la romancière française Diaty Diallo à l’AB ou encore un concert dessiné pour vos kets par la musicienne Brèche de Roland et l’illustratrice Marine Schneider. Le tout sous la thématique du refuge.

+“Passa Porta Festival”, jusqu’au dimanche 26 mars dans différents lieux bruxellois, pass sold-out mais il reste certains tickets pour les événements individuels.