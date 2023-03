Le président des Jeunes Engagés Ismaël Nuino débarque à la Ville de Bruxelles : “je veux faire mes preuves”

Faire remonter Les Engagés dans la majorité à la Ville de Bruxelles ? “Pourquoi pas. C’est arithmétiquement possible. Défi est dans la majorité avec trois sièges. Nous en avons deux (avec le CD&V).” Ambition, humilité aussi. Ismaël Nuino le promet. Il fera du terrain, beaucoup de terrain. Pour se faire connaître forcément mais aussi pour écouter les Bruxellois. “Je ne réclame aucune place sur les listes. Je sais que je ne représente encore rien politiquement à Bruxelles. Je veux faire mes preuves. À la Ville, le chef de groupe, c’est Didier Wauters et il fait un travail remarquable, reconnu de toutes et tous.”

Amateur de musique – il joue du piano et du violon, appris à l’académie de Charleroi -, Ismaël Nuino est aussi un sportif aguerri, ceinture noire 2e dan de karaté, qu’il pratique encore régulièrement. Il se dit aussi fan de gaming : League of Legends, Fifa, Sin City, Call of Duty n’ont plus de secret pour lui. Par ailleurs fort présent sur les réseaux sociaux, Instagram et Tweetch en tête.

"Taxer les millionnaires, Fier d’être libéral... Ça ne veut rien dire”

Son intérêt pour la politique lui est venu d’un échec personnel. “Je voulais faire médecine, j’ai raté l’examen d’entrée à cause de la partie 'empathie'. J’avais réussi tout le reste. Je ne comprenais pas cette décision. Je me suis renseigné, lu des textes de lois et compris l’impact que la politique pouvait avoir sur la vie des gens.” Papa ingénieur et maman assistante sociale au CPAS de Charleroi, il se lance dans le bain politique à 17 ans. Pourquoi aux Engagés ? “C’est le parti dans lequel je me retrouve le plus, sans être d’accord à 100 % avec tout. J’ai été séduit par la nuance que proposent Les Engagés. Cette voie de l’équilibre, qui ne se bat pas juste pour son électorat – les indépendants, les précarisés, etc. – mais pour le bien commun, le bien de toutes et tous. “Taxer les millionnaires”, “Fier d’être libéral”, etc. Ces slogans ne veulent rien dire, nuisent à la politique.”

Assez cash sur les réseaux sociaux, le jeune homme s’en prend volontiers au MR et à son président Georges-Louis Bouchez. “J’en ai marre de voir ce parti taper sur tout le monde, critiquer à tout va. J’y constate une dérive très à droite, dangereuse pour la démocratie.” Plus largement, il dénonce encore le fait que “les partis passent plus de temps à se tirer dans les pattes plutôt que de construire un avenir meilleur, ensemble.” Sans langue de bois, donc mais déjà aguerri au jeu politique…