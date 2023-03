Trois élus, anciennement Défi, lancent leur liste à Auderghem, “il faut sortir des appareils de partis politiques”

La rupture était consommée avec la liste rose et le clan Gosuin, avec qui les trois conseillers gardent une relation “polaire mais polie”, l’arrivée du printemps marque le renouveau politique. La néoliste a déjà élaboré un préprogramme en quinze points, avec cinq axes principaux : garantir un développement urbain, tout en restant “un village dans la ville”, fédérer l’action associative pour une inclusion sociale plus complète, retrouver un équilibre pour les infrastructures dédiées à la jeunesse, s’engager pour la sécurité et la tranquillité, notamment à travers des Partenariats locaux de prévention, et améliorer la qualité de l’accueil, de la transparence et des infrastructures des services publics. “Il n’y avait pas beaucoup de place pour exprimer ce genre de choses chez Défi, et sur le terrain, c’est parfois compliqué d’avancer avec une étiquette sur le dos”, confie Véronique Artus.

Urbanisme, mobilité et CPAS

En clair, cette liste veut réconcilier les citoyens et la politique en se passant des partis politiques, “c’est une liste citoyenne, pas politique”. Une volonté qui se traduit dans le programme du parti, cherchant à faire interagir les usagers d’Auderghem entre eux sur les points cruciaux comme l’urbanisme et la mobilité. Sur le point institutionnel, GM (Gestion Municipale) veut “la fin de la politisation de l’administration”, une administration bien connue de ces trois habitués de la politique locale. Un point sera également mis sur le CPAS, qui “pour vivre bien vit caché” à Auderghem, une matière connue par les deux candidates, elles se sont d’ailleurs abstenues de voter son dernier budget.

Si dans la commune voisine de Watermael-Boitsfort, la liste GM s’est alliée au MR de David Leisterh, “c’est avant tout une question d’affinités, on veut des gens qui bossent pour les citoyens”, confiait le président de GM de la commune voisine. À voir comment la situation évoluera pour GM à Auderghem, qui n’a pas encore d’ambition électorale, 2024 sera un test. Une chose est sûre, il y a peu de chances que la nouvelle formation s’acoquine avec Défi.