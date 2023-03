24 heures vélo du Bois de la Cambre : malgré la pluie, 9 000 participants déterminés (PHOTOS)

La lourde pluie de mars ne leur aura pas fait peur ! Les 9 000 scouts issus de 130 sections à travers tout le pays étaient au départ, et bien déterminés à se relayer pendant 24 heures derrière les guidons des vélos, des traditionnels 24 heures vélo du Bois de la Cambre. Outre une vingtaine de montures folkloriques basées sur le thème du “Vélociraptor”, les équipes sont venues jouer le titre, ou en tout cas essayer de faire bonne figure. C’est notamment le cas de Cabéru et Umimmak, venus de Schaerbeek, “on participe pour la première et deuxième fois, la pluie ne nous fait pas peur”. Tout comme Karagan, un animateur venu de Bomal avec une trentaine d’animés, et pour qui il était impensable de rater l’évènement. “On vient chaque année, et pour l’eau, au pire, on creusera des tranchées dans le joli bois de la Cambre”.