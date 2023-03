La note rappelle l’avenir du quartier à commencer par le nouveau siège de la SNCB au tri postal, le nouveau siège d’Infrabel, les trois projets (îlot Russie-Mérode, îlot France-Vétérinaires, îlot France-Bara) sur les sites récupérés par le consortium privé (Besix, BPC-BPI et Immobel) chargé de la création du nouveau siège de la SNCB et le projet d’Atenor “Move’Hub” sur l’îlot Tintin. Peu de règles strictes sont indiquées dans cette note. Pour les gabarits, on note toute de même plusieurs points. “Certains projets d’îlots, comme les îlots Tintin et Horta-Bara, ne comprendront, in fine, pas de tours/d’immeuble plus haut que les hauteurs du quartier. Les 3 terrains de la SNCB (sur les îlots : France-Vétérinaire, France-Bara, Russie-Mérode (Atrium)) seront développés en tenant compte du contexte environnant et des gabarits de référence. Aucune émergence n’y sera prévue.”

25 % de logements sociaux pour les projets autour de la Gare du midi ? La région dévoile les nouvelles grandes lignes pour le quartier ©D.R.

On peut aussi voir dans la note que l’objectif de 30 % de logement dans les projets d’ampleur sera porté et parmi eux de 25 % de logements sociaux. Toutefois concernant ce deuxième point, la note précise qu’il n’a pas encore été déterminé de taille pour imposer cette limite.

Claire Scohier qui suit le dossier pour inter environnement Bruxelles (IEB) s’inquiète de ce manque de précision : “Pourquoi ne pas spécifier l’échelle à partir de laquelle un projet est considéré comme un projet d’ampleur ? Cela a été fait dans le cadre du Plan d’aménagement directeur Heyvaert où cette règle des 25 % est imposée dans les projets de plus de 2 000 m2.” IEB note également une incohérence dans la note de perspective. On peut y lire que “pour les projets en cours d’instruction (Move-Hub, SNCB/Tri postal, Infrabel), la densité sera revue globalement à la baisse. Comment peut-on baisser la densité sur un projet dont le permis a déjà été octroyé ?” En effet le nouveau siège de la SNCB a bien son permis en poche. Difficile donc de revoir les densités à la baisse pour ce projet.

Parmi les autres “grande lignes”, on observe une volonté de diminuer les superficies commerciales par rapport à ce qui était envisagé dans le PAD sans pour autant passer sous le nombre de mètre carré existant – 53 628 m2. Cette diminution touchera notamment l’aménagement des quadrilatères sous les voies de chemin de fer pour laisser plus de place à des équipements. Ces derniers font cruellement le défaut dans le quartier. Ils seront privilégiés dans l’utilisation des charges d’Urbanisme des projets dans le secteur.

Enfin, la promenade verte qui doit voir le jour sur l’îlot Deux gares le long de la Senne devrait être préservée des impacts des constructions avoisinantes avec une limite de gabarit.

Perspectives. brussels dresse enfin dans son document un calendrier succin des travaux et prévoit la fin du projet SNCB pour mi 2025. Pour le projet du nouveau siège d’Infrabel, il se finaliserait fin 2027.