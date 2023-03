Des dizaines de personnes manifestent à Bruxelles pour le respect du droit à l'accueil

"Il faut célébrer cette victoire obtenue jeudi de la justice de paix, car ces 70 personnes, qui vivent à la rue depuis des mois, vont enfin avoir un toit garanti jusqu'à la fin de leur procédure d'asile. C'est enfin leur droit à l'accueil qui est respecté", a déclaré à Belga sur place Me Marie Doutrepont, l'une des sept avocates des demandeurs d'asile. "Mais il faut aussi rappeler qu'il y en a encore 2.400 autres demandeurs dont le droit à l'accueil est bafoué tous les jours, et qui n'ont à ce jour aucune perspective d'amélioration de leur situation. On est solidaire avec ces personnes-là. Nos clients et nous-mêmes sommes prêts à continuer la lutte pour ces personnes-là aussi", a ajouté l'avocate. Jeudi, un juge de paix a mené une conciliation entre l'État belge et ces 70 demandeurs d'asile. D'une part, l'État demandait que ceux-ci soient expulsés du bâtiment lui appartenant, rue Georges Matheus à Saint-Josse-ten-Noode, destiné à être le futur centre de crise national, dont ils avaient pris possession le 12 mars. D'autre part, les demandeurs d'asile sollicitaient d'obtenir un hébergement digne, ce à quoi ils ont droit. Ils ont obtenu gain de cause. La moitié d'entre eux sera logée dans un centre de Fedasil, l'agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile, et l'autre moitié sera logée dans un centre d'hébergement de la Région bruxelloise, au plus tard lundi.