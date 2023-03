Le PTB accuse la région d’avoir fait un cadeau fiscal au promoteur pour le siège de la SNCB : 2.6 millions d’euros en jeu

Il manque 2.6 millions d’euros. C’est en tout cas ce que dénonce la députée Françoise de Smedt (PTB). En effet lors de tout projet urbanistique, le demandeur doit verser des charges d’urbanisme qui sont utilisées pour améliorer le quartier dans lequel s’intègre le projet (avec du logement public ou des équipements collectifs…). Ces charges sont notamment calculées sur base de la surface prévue dans les plans. Pour le futur siège de la SNCB, construit par un consortium privé qui recevra certains îlots du quartier que la Société de transport pourra quitter une fois son nouveau siège terminer, on aurait dû atteindre 7 729 000 euros. Or le gouvernement a décidé d’activer un article de l’arrêté sur les charges d’urbanisme qui permet de réduire les charges d’un tiers lorsque le projet se situe dans un périmètre de revitalisation d’un quartier ce qui est le cas pour le quartier de la gare du midi. On arrive donc à 5.1 millions d’euros, soit un manque à gagner pour les pouvoirs publics d’environ 2.6 millions.