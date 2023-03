Ganshoren double son réseau de caméras pour lutter contre les incivilités : “il est inacceptable de voir des individus déposer des sacs-poubelles”

Elles sont actuellement sept sur le territoire ganshorenois à sanctionner les auteurs de dépôts clandestins. Le nombre de caméras verbalisatrices s’apprête à doubler avec l’arrivée de neuf nouveaux dispositifs, financés par la Région via BPS (Bruxelles Prévention et Sécurité). Ce qui porte le nombre total de caméras à seize. “Nous serons ainsi la commune avec la meilleure couverture à ce niveau. Cela complète notre offre de service et de prévention. Il est inacceptable de voir des individus déposer des sacs-poubelles”, commente l’échevin Stéphane Obeid (MR).