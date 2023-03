Le C12, le Skatepark Chapelle, le Théâtre Royal des Galeries ou encore le parc Duden seront ainsi investis par le festival artistique, qui veut explorer "l'entre-deux magique du langage", poser un regard critique sur la productivité et apporter un contre-discours politique dans le contexte des régimes autoritaires.

Des artistes internationaux et nationaux viendront se produire, dont la metteuse en scène japonaise Midori Kurata, la chorégraphe grecque Lenio Kaklea, la metteuse en scène polonaise Gosia Wdowik et l'artiste dissidente russe en fuite Victoria Lomasko. La Belgique et Bruxelles seront également représentées, notamment avec Anna Teresa De Keersmaeker, Myriam Van Imschoot & Lucas van Haesbroeck, Lara Barsacq ou encore Sarah Vanhee.

Le festival "s'inspire de la création artistique contemporaine, avec un accent particulier sur la relation entre la langue et la politique. Et une attention à l'inclusivité".

Au total, 34 projets artistiques seront présentés lors du Kunstenfestivaldesarts, créés par 51 artistes (femmes, hommes et non binaires). Vingt-trois représentations seront données en première mondiale, dont quatre ont été commandées pour le festival.

Les tickets seront disponibles à partir du 5 avril.